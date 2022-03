Luis Majul habló del insulto de Santiago Cafiero a Jorge Lanata: “¿Cómo le va a decir eso?”

El fuerte insulto que lanzó el canciller argentino, Santiago Cafiero, al periodista Jorge Lanata, a quien caracterizó como un “dickhead”, lo que se traduce como “estúpido”, causó gran indignación no solo en las redes sociales sino entre los propios colegas del conductor radial y, en este sentido, fue el tema de debate en el pase de los programas que conducen Luis Majul y Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

“¿Cómo le va a decir eso?”, se sorprendió Majul en el noticiero 8.30 AM, que hace junto a Débora Plager y Marina Calabró. “Es un papelón increíble, no puedo creer que este señor siga siendo canciller”, agregó, por su parte, Novaresio.

El agravio de Cafiero a Lanata ocurrió esta mañana durante una entrevista radial con la periodista María O’Donnell. En la conversación, el canciller argentino comenzó a hablar en inglés como una manera de responder con ironía a las críticas que recibió por su mala pronunciación en ese idioma, lo que quedó en evidencia tras la lectura de un discurso durante un evento internacional en los Emiratos Árabes Unidos.

El pase entre Majul y Novaresio, donde criticaron los dichos de Cafiero

“Lanata dijo estupideces sobre mí ayer. Y no me importa. Yo creo que Lanata es un estúpido”, lanzó en inglés Cafiero, mientras O´Donnell traducía al castellano lo que decía. “He is a dickhead”, manifestó el funcionario, frente a la sorpresa de la periodista, que no supo como traducir el insulto.

Las expresiones de Cafiero fueron una respuesta a la crítica que le había dispensado Lanata ayer, como tantos otros periodistas, tras comentar el video que mostraba las dificultades del ministro para leer un discurso en inglés, que se hizo viral y tendencia en Twitter.

“Es una vergüenza, ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller”, había dicho el conductor de Lanata sin filtro. “Da lástima”, agregó. La respuesta del funcionario, máximo responsable en la representación de la Argentina en el mundo, fue un duro insulto.

“Cafiero no es idóneo para el cargo”

“Los ministerios no se cubren con gente idónea sino con amigos para conservar el conchabo”, consideró Débora Plager. “En el caso de Cafiero es flagrante, le dijeron ‘nene, de jefe de gabinete no vas más, porque Cristina Kirchner no quiere’, entonces el presidente lo puso de canciller”, añadió.

“El responsable de Recursos Humanos de la Cancillería argentina está cursando una licenciatura no en Relaciones Internacionales sino en Kinesiología”, observó Majul. “Cuando un ministro insulta desde un cargo, en un país más o menos organizado no es más ministro en media hora”, agregó Novaresio.

Y sostuvo: “Esto es algo central, el desmanejo y lo perdidos que están en el Gobierno. Esa Cancillería, hasta hace cinco minutos, estuvo presidida por Susana Malcorra, que fue un lujo de canciller. De eso, a un canciller que dice “cabeza de p…”, finalizó.

La respuesta de Lanata a Cafiero tras el agravio

“En off, la Cancillería dice que nosotros le hicimos bullying”, dijo Lanata durante el pase de su programa con el de Eduardo Feinmann por radio Mitre. “Lo de Cafiero me sorprendió, me causa gracia y me parece que el desubicado es él”, agregó.

“Él habla bien inglés pero pronuncia horrible, ahora no puede ser que pronuncie horrible, el canciller tiene que hablar perfecto inglés, y no solo inglés, también tiene que hablar francés que es el lenguaje de la diplomacia”, consideró el conductor de Lanata sin filtro.

“Yo lo lamento, Cafiero, mientras estabas en la librería hubieras aprovechado para leer inglés, hubieras aprendido más y, si no, cuando te ofrecieron el cargo de canciller, hubieras dicho que no. Si a mí me dicen que tengo que asumir en la Comisión de Energía Atómica, yo diría que no, porque no entiendo un carajo de energía atómica. Uno tiene que aprender a reconocer su propia limitación”, agregó.

“No te estoy haciendo bullying ‘Cafierito’, no sabés de internacionales y encima no pronunciás bien inglés; hacé un curso acelerado, hace algo, no sé que decirte, no podés estar en ese lugar porque nos estás representando a todos y es una vergüenza”, lanzó Lanata, y finalizó: “Me parece desafortunado de parte de él, ni siquiera me parece importante todo esto”.