Jorge Lanata cargó contra María O’Donnell por la entrevista a Santiago Cafiero y ella reaccionó con un mensaje

Los insultos que el canciller Santiago Cafiero profirió esta mañana contra Jorge Lanata dieron pie a un fuerte cruce entre el periodista y su colega María O’Donnell, quien encabeza el programa de radio donde el funcionario hizo las declaraciones. Luego de que el conductor de Radio Mitre tildara de “ingrata” a su par por no haberlo defendido, ella le respondió en las redes sociales con un breve posteo.

“Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados”, escribió O’Donnell en Twitter. Más tarde, en diálogo con LN+, ahondó sobre el tema y sostuvo: “Es un hecho muy lamentable que el canciller se exprese así. Me parece grave lo que me pasó”. E insistió: “Lamento el recorte”.

Sobre el insulto “dickhead” que Cafiero uso para referirse a Lanata, el cual significa literalmente “cabeza de pene” y puede interpretarse como “estúpido”, dijo: “Yo me restrinjo de traducir lo que dice porque no lo puedo creer. Después corto y digo que es inapropiado el insulto. Ya no lo tenia en el teléfono [a Cafiero]. Me tomó por sorpresa y cuando entendí del todo lo que había pasado me expresé”.

En relación con la risa propia y de sus compañeros ante los dichos del canciller en la entrevista, aclaró: “El chiste era que alguien estaba hablando mal en inglés se larga a hablar en inglés, nos estábamos riendo de su mal ingles, era el cierre de una nota con el chiste. Parece que lo festivo es la celebración del insulto, que esta muy lejos de mi intención”.

Por último, contó que se comunicó con Lanata para hablar sobre lo ocurrido y negó sentir una falta de gratitud hacia su persona. “Le mande un mensaje privado a Jorge, le dije que lo lamento muchísimo. No soy ninguna desagradecida. No solo me dio un título, sino que mi primeros trabajos fueron de su mano. Por su puesto que tenemos diferencias respecto de miradas políticas y como encarar el periodismo, pero de ninguna manera seria desagradecida”, aseguró y consideró que corresponde un “pedido de disculpas” al conductor por parte de Cafiero. “Es lo mínimo”, cerró.

