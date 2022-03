Jonatan Viale: “Cristina está en campaña para conseguir a su nuevo Chirolita”

Este jueves, en su tradicional columna política de +Realidad, Jonatan Viale se refirió a la tensa relación que parece existir entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para el periodista, la expresidenta “le clava el visto a Alberto” y “está en campaña para conseguir a su nuevo Chirolita”, en vistas a las elecciones presidenciales del año 2023.

A continuación, un extracto de la columna de Jonatan Viale

Señores, tenemos un problema: Cristina le clava el visto a Alberto Fernández. La vicepresidenta no le atiende el teléfono al presidente. Y tampoco le contesta los mensajes de Telegram. ¿Saben por qué? Porque un país no se puedo gobernar de a dos. Entonces, sabiendo que se viene la tormenta, la señora abandona el barco y huye de la manera más cobarde posible. Lo dijimos el martes: Cristina tira la toalla, Cristina lo entrega, Cristina abandona antes del knock out. Cristina deja solo a su monigote en medio del tsunami. Y ya mismo se pone a buscar otro títere rumbo al 2023.

Lo que está haciendo Cristina Kirchner es romper todo. Primero lo humilló (a Alberto Fernández), después lo dejó sin gabinete, después lo dejó sin presupuesto y después lo quiso dejar sin acuerdo con el FMI. Y ahora directamente no le atiende el teléfono. Y se encarga de que todo el mundo lo sepa.

¿Saben por qué ella se despega? Porque se dio cuenta de que este es el peor gobierno de la democracia. No es opinable, son hechos.

Pero este es el gobierno de Alberto, de Cristina, de Massa, de La Cámpora, de la CGT, del peronismo unidos. No nos olvidemos, no seamos cómplices del relato de Cristina. Este desastre no lo hizo solamente Alberto, lo hizo el Frente de Todos. La mayoría de las decisiones espantosas que tomó este gobierno fueron de Cristina Kirchner.

Lo que está haciendo ahora la vicepresidenta es escaparse, despegarse de su propio gobierno ¿Cómo lo hace? Ya está buscando otra marioneta para el 2023. Cristina Kirchner ya está en campaña para conseguir su próximo Chirolita.

¿Saben cuál es el problema? Nunca va a funcionar, porque el líder populista no soporta delegar el poder, el líder populista cree que el estado es él.