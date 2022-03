El disfraz con el que Eduardo Feinmann sorprendió a Jorge Lanata para “la guerra contra la inflación”

Al conocerse que el incide de inflación es de 4,7%, Alberto Fernández intentó llevar tranquilidad a la población y anunció que este viernes 18 de marzo se comenzará con una “guerra” para ponerle fin al malestar que provoca la constante suba de precios. El día llegó y a la espera de las medidas, los memes y chistes se hicieron presente en cada ámbito argentino. En este sentido, Eduardo Feinmann sorprendió a Jorge Lanata en el pase de Radio Mitre, al lucir un look camuflado para asegurar que estaba listo para ser parte de este “enfrentamiento” que darán desde el Gobierno Nacional.

Con un casco verde -al que luego le agregó plantas para un “mejor camuflaje”- y un chaleco antibalas en compasé, Eduardo Feinmann saludó a su colega, quien se mostró impresionado por el disfraz y contó: “Los dos tuvimos la misma idea parecida pero la tuya fue mejor. Yo traje una cantimplora”. En ese sentido, el conductor de Alguien tiene que decirlo aseguró que su look fue muy pensado con el objetivo de estar “preparado para la guerra”.

Feimann disfrazado

Asimismo, Feinmann no dudó en destacar que se preparó de antemano para afrontar las medidas que serán anunciadas entre las 18 y 20 h. de este viernes. Sin perder el eje de estar frente a una humorística puesta en escena, Lanata no dudó en corregir a su colega, para utilizar el reconocido vocabulario miliar: “A las 0600 PM”. Los chistes se convirtieron en el ida y vuelta de los periodistas, quienes hablaron de la importancia del camuflarse para que “la inflación no les dispare”.

La irónica charla en vivo los llevó a imaginar un escenario hipotético para esta “guerra” que se espera con gran expectativa, ante la promesa de un mejor futuro económico. El conductor de Lanata sin filtro sugirió al secretario de Comercio, Roberto Feletti, para el frente de batalla; también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue propuesto para el puesto, en el que las góndolas de alimentos serían las protagonistas. Mientras, Eduardo afirmó que el centro de batalla indudablemente sería Casa Rosada, al ser el lugar de reunión de los funcionarios.

El disfraz militar de Feimann (Foto captura video Radio Mitre)

Entre risas, el “soldado” indicó que podría usar el mismo look para el casamiento de su colega, el próximo 23 de abril. El futuro esposo aprobó la indumentaria de su compañero para el gran evento y aseguró que para la profesión de periodista nunca está de más usar un chaleco antibalas. Esta divertida charla se sumó a los cientos de memes en redes sociales donde los usuarios hicieron referencia al desatinado término que utilizó el presidente en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.