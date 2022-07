Baby Etchecopar lanzó munición gruesa contra La Negra Vernaci: “Siniestra, insoportable y soberbia”

Si algo puede unir a Baby Etchecopar y a Elizabeth “La Negra” Vernaci es su capacidad para ser locuaces y a la vez lapidarios cada vez que quieren comunicar una opinión en particular, en especial cuando se trata de enfrentamientos mediáticos.

Esta vez, quien encendió la llama y cargó contra el conductor fue Vernaci en el programa Sobredosis de TV, por C5N, donde no se guardó ningún improperio para denostar al presentador televisivo, en un compacto de sus acciones y los diferentes puntos de vista que esgrimía sobre el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

En resumidas palabras, la Negra tildó de “panqueque” a Etchecopar por sus constantes vaivenes a la hora de analizar acciones y discursos de los políticos. Alertado del caso, Baby Etchecopar esperó su turno en su programa Basta Baby, por América 24, para dedicarle un largo y vehemente descargo.

Micrófono en mano, Baby cargó con munición gruesa contra Vernaci: “Se rio de todo el mundo durante 30 años, se hace la graciosa, la imitadora, hasta que uno la ve bajar de la camioneta y se pregunta si vive todavía, porque es grande y nunca cambió la fórmula de cagarse de risa de la gente”.

Baby Etchecopar arremetió contra la Negra Vernaci

Envalentonado por los dichos en su contra, Etchecopar la acusó de estar bajo el ala de la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Yo tuve la desgracia de cruzármela en Radio 10. Es siniestra, insoportable, mala compañera, soberbia. Vernaci, vos sabés que tuvimos grandes quilombos vos y yo. Un día cuando pregunté por qué no la echaban me dijeron: ‘porque la banca Cristina (Kirchner). Te sacaron de C5N porque no medías vos y el otro cuatro de copas de (Juan) Di Natale. Es un decorado de los canales, donde va fracasa, es un a sombra, un fantasma”.

Y continuó: “No me preocupa que hables de mí, pero lo hacés porque en C5N se están cayendo a pedazos. Tu jefa, Cristina, va a caer y va a ir presa”, aseguró para luego agregar: “Tu bronca es hacia los que pensamos diferente y no consumimos la basura que vos vendés. Tu bronca es a mis cuatro puntos y medio de rating. Y para vos [Julia] Mengolini, ¿qué querés que te diga si no sos nadie? Un colgajo de kirchnerismo. Trátense, no pierdan el tiempo”.

Por último, antes de continuar con el resto de su programa, Etchecopar cerró: “Vernaci cobraba tres veces más que nosotros por orden de Cristina. Es la alcahueta de Cristina. Mengolini y vos, Vernaci, no son nada. No son como yo”.