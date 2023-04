El análisis de Carlos Pagni sobre las elecciones en Neuquén y por qué la derrota del MPN es “importante para el país”

escuchar

Carlos Pagni analizó esta noche el triunfo del dirigente Rolando Figueroa en Neuquén, quien destronó al Movimiento Popular Neuquino (MPN) tras 60 años de hegemonía provincial. El periodista de LA NACION sostuvo que se trata de una provincia “estratégica para la Argentina” y explicó por qué cree que este resultado es “importante para el país”.

El historiador participó de Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, y utilizó una metáfora para estudiar el resultado de la elección. “Cuando vos tenés una enfermedad, el antibiótico es algo que se fabrica para ir algo contra esa bacteria, mientras que la vacuna está hecha de lo mismo que tiene que combatir”, comenzó. Pagni planteó que Figueroa, el gobernador electo, viene del MPN y por lo tanto, es incierto si va a desmontar aquella maquinaria o si la va a utilizar. “Un sistema de poder manejado de manera monolítica desde hace 60 años, gobernado en los últimos tiempos por una persona detrás del trono, que es Sapag, hoy perdió frente a una vacuna, no un antibiótico”, dijo.

Según planteó, el resultado de este domingo es importante no solo para la provincia sino también para el país. “Es un dato de primera magnitud la derrota del MPN -no quiero decir el derrumbe porque no lo sabemos- es la provincia dueña de los recursos de Vaca Muerta, estamos hablando del gobierno que tiene que crear las condiciones para desarrollarlo y es la provincia del conflicto mapuche. Entonces, estamos hablando de una elección que no solo hay una rareza estadística que es que el gobierno pierde frente a alguien que es del mismo palo sino que se trata de una provincia estratégica para la Argentina”, arguyó Pagni.

El autor de El Nudo plantó: “Vamos a ver si esto es o no el signo del agotamiento, en el sentido de una descomposición de las configuraciones conocidas”. Y contó que tiene la sensación de que la Argentina viaja hacia “una tierra desconocida”.

“El 2001 fue un momento de reseteo de todo, donde objetos que vos tenías identificados en tu cerebro ya no está más y tenés que interpretar objetos que nunca viste y generó dos fenómenos: el kirchnerismo y el macrismo. Son dos intentos por distintos ángulos y enfoques de reconectar a la sociedad con la política. Creo que hoy estamos viviendo algo parecido. Los dos instrumentos que se dio la Argentina para salir políticamente del colapso daría la impresión de que hoy son puestos en tela de juicio”, observó.

Y continuó: “Por eso el conflicto entre Larreta y Macri es tan importante, son dos personas que nos están diciendo que esto que tenemos por delante, uno lo dice que lo quiere arreglar de una manera y otro, de otra”.

Consultado por José Del Rio sobre la coyuntura, Pagni precisó que la Argentina es el único país de la región que aumentó en los últimos años su número de pobres y sostuvo que, para revertirlo, se necesitan 30 años de crecimiento. En esa línea, mencionó las declaraciones de Elisa Carrió, quien estuvo invitada al mismo programa. “Ella, a su manera, dice que ‘se necesita una fuerza espiritual’, se necesita un gran acuerdo que ponga la energía detrás de un sueño nuevo. Hoy lo que hay que pedirle a la política es que te permita soñar un futuro en pos del cual yo estoy dispuesto a hacer renunciamientos, porque si no hay un futuro muy claro, que me enamore, es imposible que yo renuncie a lo poco que tengo. Que es lo que pasa hoy con los subsidios, por ejemplo”.

Y precisó: “En la contracción, domina el miedo y la retención. Si todos vamos para abajo, lógicamente nos aferramos a lo que tenemos. Salvo que venga un conjunto de dirigentes que nos diga, es para allá y si hacemos estas cosas vamos a vivir de otra manera”.

