Elisa Carrió, sobre la elección en Neuquén: “Esto no cambia el régimen, Juntos por el Cambio perdió”

Elisa Carrió criticó esta noche el optimismo en el macrismo y en otros sectores de Juntos por el Cambio por el triunfo de Rolando Figueroa sobre el Movimiento Popular Neuquino. “Esto no cambia el régimen. Acá quedó mucha gente indignada del Pro, también de la UCR. La verdad es que Juntos por el Cambio perdió”, precisó en diálogo con José Del Río, por LN+.

“Está vinculado a negocios a Vaca Muerta que beneficia a empresas de Buenos Aires e incluso vinculadas a dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio”, criticó Carrió. “Aníbal Fernández me da asco. Ahora lo escucho también a Milei, las barbaridades que dice Milei, parece un espejo con Cristina. Un nivel de violencia, bronca y odio, de votos para la grieta, es lo que veo”, agregó.

En esos negocios, dijo, “veo a Socma”. Y apuntó contra Macri: “No quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Milei”.

Carrió criticó con dureza a los extremos de la grieta. “Hay todo un mecanismo internacional de mucho financiamiento para romper las democracias y creo que lo pueden lograr”, advirtió. “Vengo solo porque se puede dialogar acá”, manifestó. “¿Se sana esta sociedad con más violencia y más gritos?” Políticos y periodistas se sienten habilitados a decir cualquier barbaridad. Me acuerdo cuando Cristina decía cualquier barbaridad ningún periodista se animaba a contradecirla. Yo lo veo ahora con Milei. Hablo de la violencia en general, también del periodismo, oficialismo, oposición”, indicó.

Sobre la posibilidad de ser pre candidata a presidenta dijo: “Espero a junio. No voy a dar ese debate ahora. Hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio. Mauricio. Mauricio quiere estar con Milei. Yo ya lo venía detectando. No quiere estar con el Pro, con el radicalismo, ni con la Coalición Cívica. Quiere estar con Milei”, añadió.

“La mayoría de Juntos por el Cambio está unida, el radicalismo, y una parte del Pro”, afirmó. Sin embargo, aclaró: “No sé como va a jugar Mauricio. Lo acompañé hasta el final del gobierno. Pero voy a escribir una contestación a primer tiempo [el libro de Macri]; porque me parece una injusticia que los que paramos muchas cosas me digan ahora que no apoyé. Generé Juntos por el Cambio aún con la enorme reserva moral que me generaba Macri. Hay gente vinculada al financiamiento de campaña en Capital que también tiene intereses. Yacobiti trabajando para Massa. Uno que ha luchado por la República, no me importa ser invisible, si yo ya soy”, precisó.

“Estos negocios los va a facilitar Milei. Pero también lo puede facilitar una parte de Juntos por el Cambio, porque es un gran negocio para la Argentina”, advirtió.

Noticia en desarrollo

