El ataque de furia de Javier Milei en el programa de María Laura Santillán: “Me voy a mi casa”

Javier Milei protagonizó un tenso cruce al aire con María Laura Santillán y terminó abandonando la entrevista que mantenía con la conductora del programa +Noticias en LN+. El legislador libertario cuestionó a la producción por “cambiar las reglas del juego” después de que la periodista invitó a la senadora Carolina Losada de Juntos por el Cambio a sumarse a la conversación.

El referente de La Libertad Avanza le planteó su malestar a Santillán cuando le propusieron compartir la entrevista en el piso de LN+ con Losada, y alegó que eso no era “lo que había pactado” con la producción del programa.

Sin embargo, si bien Milei rechazó la invitación a compartir la conversación con su colega, Santillán logró bajarle el tono a la disputa, y evitó que el legislador estallara de furia, como suele hacer cuando algo no le gusta. A su vez, Santillán manifestó su apoyo a su equipo de trabajo: “Yo los banco”, sostuvo.

“¿Javier no estás en la mesa porque preferías estar acá a solas?”, preguntó Santillán cuando comenzaba la entrevista, y él respondió, fiel a su estilo: “Me habían dicho que era un mano a mano y yo tengo definiciones distintas de mano a mano”.

“Me habían dicho que era un mano a mano y yo tengo definiciones distintas de mano a mano”, reclamó el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei

La tensa situación fue morigerada por la experiencia de Santillán, y la entrevista continuó en los mejores términos, hasta que la conductora le pidió un momento para hacerle una pregunta a Losada, que se encontraba en otra parte del estudio. “¿Vos me podrás esperar que quiero ir a hablar con Carolina y no la puedo escuchar, lamentablemente?”, pidió la conductora.

En este punto, Milei pareció enervarse, pero mantuvo la compostura y dijo: “Me voy directamente, quedate tranquila. Me voy a mi casa a trabajar”, sentenció el libertario, visiblemente ofuscado, pero todavía sin ponerse rojo.

Cuando Santillán le consultó si estaba molesto, Milei respondió afirmativamente y dijo que tenía entendido “que un mano a mano es un mano a mano; entonces eso es mentir” y que “de hecho, me lo tomo bastante bien para ser engañado y que me hayan mentido”, ironizó.

“No hay ningún engaño. Con la producción tampoco te enojes. Para nosotros es un honor tenerte siempre”, respondió, con un tono muy suave, la conductora. “No parece, no se le miente a los invitados, no se los traiciona y no se les cambian las condiciones una vez que está sentado”, lanzó Milei. Y replicó con dureza: “No trabajes en hacer creer que estoy enojado porque no lo estoy, simplemente estoy describiendo la traición de tu producción”.

“Yo los banco”, dijo María Laura Santillán sobre sus compañeros de trabajo, a los que Milei atacaba sin piedad Rodrigo Nespolo - LA NACION

La entrevista en el piso de LN+ continuó, y Santillán, que no se dejó amedrentar por el diputado, le dijo: “Te quiere hablar Carolina, ¿puede?”. Encaprichado, Milei insistió: “No, no tengo nada que hablar. Si yo determino la condiciones, las tenés que cumplir, no podés mentir”. En este punto, la conductora le preguntó si no estaba “exagerando” un poco, y Milei sostuvo que no estaba “enojado”.

“Yo los banco”, dijo Santillán sobre sus compañeros de trabajo, a los que Milei atacaba sin piedad. “Yo quise sumar a Carolina porque me parece importante la mirada y porque pensé que te iba a alegrar que estuviera ahí, fue espontáneo”, argumentó.

“Yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, que hasta vos misma me pediste que venga y ahora me encuentro con que me mienten y me engañan”, respondió el libertario, y cuando la conductora le dijo que “era solo eso, la queríamos sumar (a Carolina), espero que entiendas que no hubo más que...”, Milei la interrumpió, y dijo: “...Que solo hubo mala intención, gracias, lo tengo clarísimo”, y dio por terminada la entrevista.