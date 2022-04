Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo: María Julia Oliván le dedicó un sentido posteo a su hijo

María Julia Oliván utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido posteo a su hijo Antonio en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se celebró este sábado 2 de abril.

“¡Vamos Antonio! Vamos marea azul. Cuando nuestros hijos crezcan, el mundo va a tener mucho más empatía que cuando nacieron”, aseguró la periodista y agregó: “Nuestra revolución es resistir, pedir, amar, perdonar y dar vuelta el mundo de locos que tenemos”.

El sentido posteo de María Julia Oliván para su hijo por el día mundial del autismo

Para acompañar a sus palabras, Oliván compartió un tierno video en el que se puede ver el crecimiento de Antonio, que el próximo lunes 11 de abril cumplirá seis años. Además, eligió el tema “Canción de cuna”, de la banda Los Piojos, para musicalizar las imágenes. “La guía son los chicos. Hacia allá vamos firmes y adelante con el corazón en la mano”, cerró el mensaje la periodista y sumó los hashtags alusivos a la fecha: #orgulloautista y #diamundialconcientizaciondelautismo.

En el clip, el pequeño Antonio aparece jugando en la plaza, leyendo con su mamá, disfrutando de sus series animadas favoritas y hasta dando sus primeros pasos con un micrófono.

En febrero de 2019, Oliván habló por primera vez de la condición de su hijo. “Nunca lo conté, pero Antonio tiene un trastorno en el lenguaje que lo involucraría dentro de la condición del espectro de autista”, reveló en aquel entonces. De hecho, eso la motivó a dejar el programa Intratables (América).

María Julia Oliván con su pareja, Ariel Straccia, y su hijo Antonio (Foto: Instagram @majuliaolivan)

“Mi corazón está con mi hijo todo el tiempo, así que quiero estar enfocada en todo lo que tiene que aprender, tan chiquito, y con todo lo que necesita a su mamá”, sostuvo en ese momento en una entrevista.

Cuando Antonio tenía dos años, su pediatra se alarmó porque “no hacía contacto visual, había dejado de señalar y no respondía a su nombre”, explicó Oliván en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), en abril de 2019. “Me acostaba en la cama para dormirlo, yo lloraba con él enfrente porque no me miraba. Le agarraba la carita y le decía ‘mirame hijo’ y él no me miraba, no había manera”, sostuvo frente a los panelista del ciclo, que no lograron contener sus lágrimas.

El diagnóstico temprano hizo que se actúe rápido y cada avance de Antonio es documentado por su mamá en las redes sociales. También utiliza ese canal para manifestar su indignación cuando no se cumple con la Ley de discapacidad, como ocurrió en enero de este año en el Aeroparque Jorge Newbery. “Nadie sabe que a una persona con autismo hay que darle prioridad”, se lamentó la periodista a través de un vivo de Instagram en el que relató su día de furia antes de viajar a Uruguay.

La indignación de María Julia Oliván por el trato a su hijo en Aeroparque

“Estoy transmitiendo en vivo, sí, me puse a transmitir en vivo en lugar de hacer un posteo. Estoy totalmente chivada porque en Aerolíneas había solo dos mostradores abiertos”, comenzó contando mientras Antonio jugaba a su lado. “Como soy una persona educada esperé que me digan que tengo prioridad”, explicó.

Oliván, que argumentó que ha contado su historia en muchos programas, se quedó esperando que la dejen pasar primero. “Después me acerqué a una persona, me pusieron en una lista de prioridad y después se cortó la luz tres veces más o menos. Ya en Migraciones, dije otra vez que tenía un nene con autismo, era como la quinta vez que lo decía. Por supuesto el nene se me escapó, lo corrí y lo tuve que meter en el baño de discapacitados para aguantar un rato”, agregó.