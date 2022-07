El chiste de Pablo Rossi que hizo tentar a Eduardo Feinmann

Este miércoles, en el ya clásico pase de LN+ entre Hora 17 y El noticiero de LN+, el conductor del primero de estos programas, Pablo Rossi, hizo una humorada con la que hizo tentar al conductor del segundo, Eduardo Feinmann. La broma aconteció mientras ambos periodistas hablaban sobre la soledad que exhibía el presidente Alberto Fernández al salir de la Casa Rosada y subirse a un vehículo, ya que lo hizo sin ninguna compañía.

Esta imagen llamó la atención de Feinmann, que preguntó si el mandatario se subió sólo al auto presidencial, como si fuera a manejarlo, y recibió la respuesta humorística de su colega Rossi, que lo sorprendió y lo hizo reír.

El chiste de Rossi que hizo tentar a Feinmann en el pase

En el pase de LN+, ambos periodistas comentaban un hecho que ya habían mencionado el día anterior, acerca de que el presidente Fernández había perdido casi todo su poder y capacidad de mando en manos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ala más dura del kirchnerismo. Para ejemplificar esto, Feinmann mencionó cómo este mediodía el titular del Ejecutivo había abandonado la Casa Rosada en completa soledad, luego de tener una reunión con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

“Hoy, por ejemplo, (el Presidente) ni edecán tenía”, ilustró Feinmann, en referencia a la ausencia junto al mandatario del auxiliar militar que suele estar al lado de la máxima autoridad de un país en sus movimientos oficiales. “Tengo entendido que un edecán estaba resfriado, el otro me contaron que estaba de franco y el otro la verdad no tengo idea, pero no estaba”, continuó el conductor de El noticiero de LN+.

“Hoy al Presidente se lo vio salir solo. Por lo general, es una cuestión protocolar, el edecán para el Presidente es como el bastón de mando, o la banda presidencial. Es un atributo del poder”, añadió.

“¿Querés que repitamos la imagen de cuando se está yendo de la casa de gobierno?”, inquirió, entonces, Rossi. “Ah, no la vi -respondió Feinmann-. A mí me contaron”.

“No, mirala, mirala. Mirá la imagen cuando se va. Sabés que vi un tuit de Mariel Di Lenarda, justamente, de nuestra colega de radio Mitre, que decía: ‘El Presidente se va sin agenda’. Ahí lo vemos”, dijo Rossi. En efecto, en la imagen se veía de espaldas y en camino hacia la salida de la Casa Rosada al Presidente de la Nación. Solo.

El tuit de la periodista Mariel Di Lenarda que exhibió la salida solitaria de Alberto Fernández de la Casa Rosada que fue comentado por Pablo Rossi y Eduardo Feinmann Twitter / @mdilenarda

Tras unos segundos de caminata, en la imagen se ve que el mandatario se dirige a un auto detenido en la puerta de la casa de gobierno, y se sube. “Decía Mariel -retomó Rossi, que leyó el tuit de su colega acreditada en Casa Rosada-: ‘Tras la reunión con SIlvina Batakis se fue Alberto Fernández de Casa Rosada sin agenda informada. Destino desconocido’”.

“Ah, ¿El que camina es Alberto Fernández?”, preguntó Feinmann, mientras se sucedía el video con la salida del mandatario. “Sí”, respondió Rossi. “¿Y se sube al auto para manejar’”, preguntó nuevamente el conductor de El noticiero de LN+. “No sé, pero miralo”, replicó su colega de Hora 17.

“¿O da la vuelta y se sube por atrás’”, inquirió Feinmann, que seguía intrigado por la forma en que se iría del lugar el presidente y, sobre todo, si se había subido a su vehículo para manejarlo él mismo.

“Ahí se va, solo. Rumbo desconocido”, intervino Rossi y aclaró la situación con el auto del Presidente: “No, capaz que da la vuelta y se sube. No, ahí le abren la puerta del otro lado. Ya si manejaba él era el colmo. Parecía remisero”.

Entonces fue cuando Rossi hizo su chiste: “Si se subía a su propio auto, capaz que se iba a hacer una changa con Úber”. Al escuchar esto, Feinmann rompió en una risa que duró bastante tiempo, mientras el conductor de Hora 17 señalaba que no era tan ilógico su comentario: “Claro, qué se yo... podés esperar cualquier cosa”.

Luego de retomar la compostura, y en referencia otra vez al video de Fernández, Feinmann reflexionó: “Para mí, esa imagen es la imagen de la soledad del poder”. “Son imágenes complicadas”, apostilló Rossi. “Ni un secretario al lado... ¡Es una cosa!”, señaló, sorprendido, Feinmann y remató: “Por ahí hay que acostumbrarse a que esto es así, qué se yo”.

“Alberto Fernández es un presidente en su aspecto, es un hombre medio desalineado, ¿No? Bueno, se le está notando al gobierno ahora, tiene un gobierno desalineado”, concluyó Rossi.