El Dipy cruzó a Diego Brancatelli por sus dichos sobre Mavys Álvarez: “¿Alguien salió a decirle algo?”

Este miércoles, El Dipy dialogó con Jonatan Viale en LN+ y se refirió a las declaraciones de Diego Brancatelli, que insinuó que las denuncias de Mavys Álvarez contra Diego Maradona podrían estar motivadas por la búsqueda de dinero. El cantante dijo que lo dicho por el panelista de Intratables era “una barbaridad” y cuestionó la falta de reacción del colectivo feminista en relación a este tema.

El Dipy dialogaba con Viale en +Realidad sobre la situación del país decía que la foto de Alberto Fernández en los festejos de Olivos había sido la gota que rebalsó el vaso de la tolerancia de la sociedad. En ese sentido, habló de la reacción del Presidente, que había acusado a su pareja Fabiola Yañez por la situación, y apuntó: “Y nadie dijo nada”.

El Dipy cruzó a Brancatelli por sus dichos sobre Mavys Alvarez

A continuación, el cantante conectó este accionar del mandatario con los dichos del periodista de Intratables. “Nadie dijo nada, como lo de Brancatelli ¿Vos viste a alguna feminista que saliera a decir algo sobre lo que dijo Brancatelli?”, se preguntó.

Para poner al tanto a la audiencia, Viale explicó: “Brancatelli dijo que la chica esta (Mavys Álvarez) lo denunció a Maradona por guita”.

En efecto, el panelista de Intratables, de fuerte afinidad con el kirchnerismo, había sugerido la noche del martes en ese programa que, de haber recibido determinada cifra de dinero, la mujer cubana que dijo que Maradona tuvo relaciones con ella y “le hizo consumir drogas cuando tenía 16 años”, quizás no hubiera acusado de nada al futbolista argentino fallecido en noviembre de 2020.

En relación a este caso, El Dipy expresó: “La persona que es ultrajada de esa forma, cuando se muere la persona, es el único momento que tiene para salir (a hablar)”. “La frase (de Brancatelli) fue muy desafortunada”, reforzó Viale.

A continuación, el cantante se preguntó por la reacción de los colectivos feministas. “¿Alguien salió a decir algo? No. Porque es kumpa. Porque si no fuera así, yo te puedo asegurar, te lo firmo acá delante de un escribano público, si yo digo esa barbaridad, a mí me están prendiendo fuego en Plaza de Mayo”, aseguró el cantante, que se caracteriza por ser crítico del Gobierno.

Luego, el conductor de +Realidad volvió a explicar lo que había pasado -”Brancatelli dijo que esta joven que denuncia a Maradona por abuso sexual lo había hecho por guita”- y El Dipy retomó su teoría. “Sacame a mí. Imaginate que lo decís vos: ahora estás colgado en Plaza de Mayo, y estás canceladísimo para siempre. Entonces, vos decís: ¿y ahora qué pasó?”, concluyó.