El contundente comentario de Jony Viale: “Quieren llenar la Corte de alcahuetes que cuiden a la Jefa”

Jonatan Viale comenzó su programa del miércoles en LN+ con un duro comentario en el que se refirió a los problemas que está enfrentando el gobierno de Alberto Fernández, en la antesala a las elecciones legislativas y, más adelante, a las presidenciales. En un contexto político desalentador para el oficialismo, el conductor se preguntó: “¿Cuál es el problema ¿Cuál la desesperación detrás?”. A lo que se respondió: “Todavía no desactivaron la mayoría de las causas de corrupción”.

Con este filoso puntapié, pasó a describir todas las investigaciones que lleva adelante la justicia donde están implicados decenas de dirigentes kirchneristas. Por este motivo, destacó la importancia que representa, para la Casa Rosada, buscar la reelección y mantener la influencia en los miembros de la Corte Suprema de Justicia: “Es imperativo para ellos tener una Corte militante. No tiene que ser independiente, no tiene que ser profesional, no tiene que ser seria y no tiene que ser imparcial. Hay que llenar la Corte de alcahuetes que cuiden a la jefa”.

Tras el fuerte inicio, profundizó: “Para ellos, el poder judicial es un problema, es una molestia, es un obstáculo y es una piedra en el zapato”. Y en este sentido, lanzó: “El kirchnerismo detesta la división de poderes. Cristina no concibe a la república como tal, el sistema de gobierno preferido de Cristina siempre fue la tiranía”.

Y de esta manera, apuntó contra la vicepresidenta y describió cómo sería este Estado preferido de Cristina Kirchner: “Todo el poder en una sola persona puesto a su servicio. ¿Quién lo dijo? Cristina”. A continuación, repasó declaraciones de la expresidenta donde afirmó que “la división de poderes es vieja, es vetusta, es antigua y está caduca”.

Más adelante en su columna, Viale retomó la importancia que representa la Corte para el futuro de los dirigentes kirchneristas y determinó: “Nadie puede desconocer que hoy la Corte Suprema de Justicia es la última instancia que todavía queda de pie, para frenar la impunidad del gobierno más corrupto de la historia argentina”.

Por este motivo, el periodista de +Realidad insistió: “La máxima desesperación es porque se acelera la cuenta regresiva. En menos de 800 días se acaba todo. ¿Quién es uno de los más preocupados? El primogénito (Máximo Kirchner)”. Así trajo a colación una frase del líder del bloque oficialista en la que manifestó: “No hay que enamorarse de los números”. Y por esto, Viale realizó un repaso de las propiedades, las ganancias y los bienes de los dirigentes kirchneristas que están siendo investigados por la justicia.

Finalmente, Jonatan Viale apuntó contra Máximo y sentenció: “Si no te enamorás de estos números es porque no tenés corazón. Yo te diría que es al revés, se enamoraron tanto de los números, de la plata, del físico, de los bolsos, de los hoteles y de las propiedades que se les fue la mano”.