El Dipy, en LN+ con Luis Majul y Pablo Rossi: “El gobierno que sea se va a llevar una pelota de frente”

Una vez finalizado el pase con Jony Viale, Luis Majul y Pablo Rossi le dieron la bienvenida a David Adrián Martínez -más conocido como el Dipy- al estudio de + Nación (LN+), con quien debatieron sobre la foto del expresidente Mauricio Macri junto a Lionel Messi, de la aprobación en el Congreso de una nueva moratoria provisional y del futuro del país de cara a las elecciones presidenciales.

El Dipy, en LN+ con Majul y Rossi: “El gobierno que sea se va a llevar una pelota de frente”

En las últimas horas, trascendió una foto que se sacó Mauricio Macri junto al capitán de la selección argentina en el marco de la gala de premios de The Best y generó grandes críticas de parte de quienes creyeron que se trataba de una imagen política.

Sobre eso, el Dipy dijo: “Como puede ser que esta gente piense que Messi los va a querer (al oficialismo) si no le dejaron entrar los respiradores que él donó para la gente en pandemia. Un tipo que quiere ayudar a su ciudad y no le dejaron entrar a los respiradores, que no sabemos ni donde están, cómo pretenden que vaya a querer a este gobierno. Como pretenden que el tipo se saque una foto con Alberto o con Cristina como si nada hubiese pasado”. Y remarcó: “No es política, es una foto protocolar de Macri con la FIFA”.

Asimismo, señaló: “Están de salida, ellos saben que están de salida. Se van a refugiar en la Provincia de Buenos Aires para que Cristina no pierda fueros y después cuando la condenen no va a poder ir en cana, le van a dar prisión domiciliaria y ahí se terminó todo. Eso es lo que van a hacer”.

A continuación, se refirieron a las consecuencias de la aprobación de una ley que instrumenta un plan de pago de deuda previsional, iniciativa que permitirá que unas 800.000 personas puedan acceder a una jubilación.

Macri junto a Messi y Dibu Martínez Mauricio Macri

“Esto es una rueda que siempre se cumple y no paró nunca. El populismo, cuando el país le va bien, suben al Gobierno. Hacen bosta todo, se roban todo, hacen mier** las instituciones. El que viene, se come la pelota de frente, hay que ajustar y la gente dice que no. Entonces vienen estos y dicen ‘viste que conmigo estabas mejor, que te dábamos todo’. Esto va a pasa siempre”, expresó.

“Esta gente se va a ir con un país detonado, estamos llegando al fondo del mar, pero con un país detonado. El gobierno que sea se va a llevar una pelota de frente que hay que ver si aguantan. No se olviden que tiraron toneladas de piedras con el dólar a 19 pesos y ahora no se mueve una mosca. Llega a subir 10 centavos el dólar con otro gobierno, están todos colgados de Plaza de Mayo”, continuó.

Y remató: “Esta gente sabe a lo que viene, no es como en otros países que piensan ‘voy a asumir a ver qué puedo mejorar’. Estos están ahí para ver cuánto se llevan de la torta”.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional VICTORIA GESUALDI - Télam

Sobre las palabras que expresó Máximo Kirchner durante las sesiones extraordinarias en las que se debatió la aprobación de las nuevas moratorias, detalló: “Hace un año, un partido político me ofreció ser parte y me enteré de muchas cosas que no sabía. A toda esta gente las mandan a ensayar, es un coacheo que llega al punto de la actuación. Son actores, vos lo ves a Máximo en el recinto... La gilada se come la mentira, ellos saben”.

Finalmente, cerró: “Ya le encontraron la vuelta, te hacen vivir como un rey en la miseria. Se juegan con el hambre”.

