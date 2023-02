El dramático testimonio de una vecina de Quilmes que conmovió a Luis Majul tras es asesinato del repartidor: “Nos están emboscando”

escuchar

El brutal crimen de Danilo Marcieri, que fue asesinado en Quilmes por dos asaltantes que lo interceptaron para robarle la moto cuando entregaba un pedido, fue el tema que trataron los periodistas de LN+ durante el pase de los programas 8 AM y Buen día Nación, que conducen Luis Majul y Luis Novaresio.

Y es que la inseguridad en el partido bonaerense administrado políticamente por la camporista Mayra Mendoza quedó en el centro de la escena después del cruel asesinato del repartidor de comidas de 20 años, tras el robo de su moto que usaba para trabajar, ya que evidenció una situación insostenible que los vecinos se encargaron de difundir después del crimen.

El sangriento episodio ocurrió el sábado, en el cruce de Zapiola y calle 162, en el barrio La Cañada, de Bernal, y desde entonces los vecinos salieron a manifestar toda su bronca contra el Estado, que parece no hacerse cargo de la situación.

“No tenemos ayuda policial, somos los vecinos que nos estamos cuidando unos de otros, nos defendemos con palos, con lo que podemos, para que puedan llegar a tomar el colectivo”, dijo una vecina al móvil de LN+ en el lugar de los hechos. “Estamos sin dormir, nos están emboscando a cada rato, están al acecho”, añadió.

"Nos están emboscando". La dura revelación de una vecina de Quilmes que indignó a Majul

Las declaraciones de la vecina indignaron a Luis Majul, quien no salía de su asombro ante la gravedad de sus dichos. “No se puede vivir así. No se puede vivir más así”, enfatizó el conductor del noticiero matinal. “La inseguridad es indelegable más allá de toda ideología”, comentó su compañera de equipo, Marina Calabró.

“Pero acá la seguridad se la entregaron a la gente, se la tiraron por la cabeza. Es una vergüenza lo que han hecho. Díganme delincuente o lo que quieran, pero no paguemos impuestos por dos meses, es la única manera en que lo van a entender”, agregó Luis Novaresio.

El asesinato de Danilo Marcieri

De acuerdo con el relato de los vecinos, el repartidor cayó en una emboscada. Aparentemente, uno de los delincuentes, que se movilizaba en una moto, lo cruzó y lo obligó a detener la marcha. Mientras que el cómplice lo sorprendió por la espalda.

En ese momento, uno de los asaltantes apuntó con un arma a Danilo y le exigió que entregara la moto. La víctima habría intentado evitar que le quiten su elemento de trabajo y el delincuente le disparó dos balazos, y lo mató.

Detenidos Captura

El repartidor quedó malherido y el ladrón logró arrancar la moto y huyó con su cómplice. Los vecinos escucharon las detonaciones de los disparos y llamaron al número de emergencias 911. Pocos minutos después, llegó al lugar una ambulancia del SAME bonaerense que tiene la base en la Unidad Primaria de Atención (UPA), situada en la esquina de Montevideo y Camino General Belgrano.

Cuando la ambulancia con la médica del servicio de emergencias llegó a la escena del ataque, el repartidor tenía signos vitales muy débiles. Entonces, la médica procedió a realizarle maniobras de RCP pero el corazón del joven herido no resistió.

Tres sospechosos, uno tiene 15 años

De acuerdo con la crónica de Gustavo Carabajal, periodista de LA NACION, minutos después de las 19, tres sospechosos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio del repartidor.

Luego de revisar las cámaras de seguridad de la zona, los uniformados lograron reconstruir el recorrido de los delincuentes y los detuvieron. Uno de los tres sospechosos detenidos es un menor, de 15 años.

Mataron a un repartidor en Quilmes: le dieron dos disparos y le robaron

Por su edad es no punible para la ley. Esto significa que, la fiscal, luego de revisar las pruebas considera que tuvo responsabilidad en el asesinato del repartidor, no puede requerir procesarlo ni pedir que sea sometido a juicio.

La representante del Ministerio Público deberá pasarle el sumario al juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que deberá decidir si le impone una medida de seguridad y lo interna en un Instituto de Menores o lo entrega a su familia.

Mientras que los otros dos acusados tienen 20 años y, en este caso, podrán ser procesados y, eventualmente, condenados por el homicidio de Danilo. Uno de ellos fue identificado por su apodo: Cangrejo, quien sería el coautor del asesinato. Mientras que el otro detenido fue señalado como el autor material de los disparos que mataron a Danilo.

LA NACION