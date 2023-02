Apertura de sesiones 2023: Luis Novaresio contó la advertencia que le hicieron sobre la presencia de Cristina Kirchner

escuchar

Cuando todavía faltan pocas horas para que Alberto Fernández inaugure la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación frente a la Asamblea Legislativa, las especulaciones en torno a la presencia institucional de Cristina Fernández de Kirchner comenzaron a circular en los mensajes offt he record entre funcionarios y periodistas.

Uno de ellos fue Luis Novaresio, quien contó haber sido advertido por una fuente reservada, no solo sobre la asistencia de la vicepresidenta y titular del Senado, sino también sobre sus posibles movimientos gestuales al oír el relato sobre el estado de la República que brindará el presidente Fernández antes de inaugurar el comienzo de la actividad parlamentaria.

Más todavía, hasta ahora no se sabe si los integrantes la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistirán al Congreso, como lo hacen todos los años, después de una invitación tardía por parte del Gobierno, sobre todo ahora que la relación entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal atraviesa su peor momento: y es que el Presidente promovió el juicio político de los cuatro jueces.

Luis Novaresio contó la advertencia que le hicieron sobre la presencia de Cristina Kirchner en la apertura de sesiones

“En este momento, en la Corte Suprema están debatiendo si van o no van a la apertura de sesiones ordinarias”, comentó Novaresio durante el pase de su programa, Buen día Nación, con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró. “Unos dicen: ‘pateamos el tablero y no vamos’, y otros dicen que ‘vamos a ir por un tema institucional’”, añadió.

“¿Y Cristina Kirchner va?”, ironizó Calabró, y la respuesta no se hizo esperar: “Por supuesto, no puede no ir por razones institucionales”, respondió Plager y agregó que le llamaba mucho la atención, sin embargo, que este año no se hayan planificado movilizaciones “para no avalar la idea de que Alberto pueda ir por la reelección”.

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández, izquierda, y el presidente Alberto Fernández asisten a la apertura de sesiones del Congreso en Buenos Aires, 1 de marzo de 2022 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En este punto, Novaresio comentó la serie de afiches que se ven en la vía pública con las candidaturas presidenciales, como los que dicen ‘Kirchner presidente’, y dijo: “Están alienados. No es que están divorciados con la realidad, no se vieron la cara”, criticó el periodista.

Tras lo cual, miró su celular, y agregó: “¿Puedo hacer algo que no está bien? No voy a leer más mensajes en off que son unilaterales. El off es bilateral. Pero un funcionario me manda un off y dice que cree que Cristina Kirchner irá a la apertura de sesiones y que esté atento a la gestualidad de la vicepresidenta cuando hable el Presidente”, leyó Novaresio.

Afiches de campaña "Cristina 2023" que aparecieron en los principales distritos de la región metropolitana y la costa bonaerense

Y finalizó, apesadumbrado: “¡Otra vez con eso! En serio, son gente grande, no jueguen a dígalo con mímica en la Asamblea Legislativa”.

Cuándo es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación

La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación será el miércoles 1° de marzo, fecha determinada por la Constitución Nacional.

Este es un acto institucional que se repite cada año como una manera de dar comienzo formal a la actividad parlamentaria y, por ello, se llevará a cabo en esa fecha aún cuando el presidente Alberto Fernández haya convocado a los legisladores a ‘sesiones extraordinarias’ durante el verano.

Otros tiempos: marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner, en la apertura de sesiones ordinarias Rodrigo Néspolo - LA NACION

El jefe de Estado será uno de los protagonistas, como ocurre siempre en este tipo de eventos, ya que debe brindar un discurso en el que se perfile la agenda legislativa para el año que se inaugura. Lo hará acompañado de sus ministros y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien preside el Senado.

LA NACION