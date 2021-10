El duro comentario de Alfredo Leuco sobre la inseguridad en Quilmes

Alfredo Leuco se refirió a la alarmante inseguridad que está sufriendo la sociedad y aseveró que “el culpable es el Estado”. Según sostuvo el conductor de El diario de Leuco (LN+) en su habitual columna de opinión, “este no es un fenómeno natural, tampoco es una tormenta, no cae del cielo, ni surge de un virus que no conocemos”. “Los crímenes brutales y los robos cotidianos no nacieron de un repollo. Son una construcción del hombre o mejor dicho, son una destrucción del hombre. El estado es culpable de estas atrocidades y es responsable de no combatirlas”, apuntó al comienzo del programa.

“Cuando digo Estado, le pongo nombre y apellido, porque hablo de los tres niveles. En el municipio con la intendenta Mayra Mendoza de La Cámpora, a nivel provincial con Sergio Berni y Axel Kicillof y el estado nacional con los Fernández, Aníbal, Cristina y Alberto”, enumeró. El periodista sostuvo que todos estos dirigentes todavía creen en “ese dogma apolillado” de que “el delito es producto de la explotación de la sociedad capitalista” y que el ladrón o el asesino son víctimas y por eso los protegen y si caen presos. “Los liberan lo más rápido posible. A eso, estos caraduras le llaman, derechos humanos. A las víctimas, ni justicia”, narró.

El Diario de Leuco - 14 octubre 2021

En ese sentido, aseguró que estos son los culpables de que este drama cotidiano sea colosal y repasó las palabras de Aníbal Fernández de que “las fuerzas de seguridad no dan abasto para estar en todos lados” y le pidió a la justicia que “colabore un poquito”. “Es de un alto nivel de hipocresía y negación de la realidad. ¿Qué partido político hizo más para que la justicia premie a los delincuentes y castigue doblemente a las víctimas? ¿Conoce Aníbal a Zaffaroni, a Horacio Pietragalla, o al juez Víctor Violini? ¿Sabe en qué espacio político militan? Quiere que le haga un dibujito o en esto también piensa que hay una sensación de inseguridad”, apuntó.

Por otro lado, recordó que Alberto Fernández justificó “plenamente la suelta de casi 5 mil presos” al comienzo de la pandemia. “Fue una locura que no se multiplicó más gracias al freno que le puso la sociedad movilizada y caceroleando”, reflexionó. En línea con su opinión, Leuco afirmó que [Sergio] Berni exigió que sacaran a los magistrados que no funcionan. “Axel también se lavó las manos y dijo que no libera ni mete preso a nadie, que ese es un trabajo de la justicia. Eso es cierto. Pero, el problema es que los alimentaron ellos. Ellos sembraron esa concepción reaccionaria y antipopular de la justicia que encima se auto percibe progresista”, lanzó.

El periodista sostuvo que han crecido muy fuerte la cantidad y la ferocidad de los delitos. “¿Se acuerda que Alberto le sacó parte de la coparticipación a Rodríguez Larreta para darle fondos a Axel para que pagara un aumento a la policía? Todo es así. Una mala praxis cotidiana de un Gobierno sin rumbo y con un solo objetivo claro: la impunidad de Cristina. Y como si esto fuera poco, no comprenden que los más afectados son los sectores más humildes de la sociedad a los que dicen defender. Estos delirantes dicen que el tema de la inseguridad es una bandera de los ricos y de la derecha? ¿Se acuerda cuando Cristina decía eso?”, indagó.

Por último, Leuco mencionó que todos los días “las madres de la pobreza sufren al ver como a sus hijos les roban la mochila, las zapatillas, les cobran peaje o los suman al narco menudeo”. Y agregó que está convencido que la seguridad democrática es un derecho humano. “Hay que ser duro con los delitos duros y duro con las causas que llevaron a esa persona a delinquir. Pero mientras tanto hay que proteger la vida de la gente, los decentes y castigar a los delincuentes. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. No es tan difícil”, cerró.