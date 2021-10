Iván Noble se refirió a la vertiginosa fama de L-Gante: “Ojalá esté rodeado de buena madera”

Luego de las críticas recibidas por supuestas exigencias que su camarín, L-Gante fue blanco de polémicas en las redes sociales. En este contexto, Iván Noble hizo su reflexión al respecto.

“Sé poco y nada sobre L-Gante, soy lejano musical y generacionalmente, pero de una cosa estoy seguro. Primero, lo subieron al Circo Prime Time y ahora que lo iluminan los reflectores le van a apuntar en la cabeza”, expresó el experimentado cantante en su cuenta de Twitter. “Ojalá el pibe esté rodeado de buena madera, la va a necesitar”, concluyó.

“Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos”, indicó en un comunicado Oneblood Music Incorporated, organizador del evento en el Club Pueyrredón, de Venado Tuerto.

Noble dio su opinión sobre las críticas a L-Gante y lo aconsejó. Fuente: Twitter

L-Gante supuestamente había pedido como condición tener una PlayStation 5 y los juegos de FIFA y Call of Duty y un TV LED de 55 pulgadas o superior. También algunas costosas bebidas alcohólicas como whisky JW Black (no red), Champagne Baron B rosé o Moët Rose. También dos packs de agua mineral natural, dos packs de energizante Monster o Red Bull, 12 vasos de vidrio, cuatro copas de vidrio, una hielera con cubos de hielo, tabla de quesos y fiambres, sándwiches de miga, catering de pizza, hamburguesas o comidas rápidas, dos toallas de mano blancas (nuevas) y un espejo cuerpo entero.

Tras sentirse agredido por quienes dieron a conocer el supuesto listado de exigencias, el músico publicó un contundente descargo en sus redes y comenzó: “Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que el chanta del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente”.

“Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo…”, agregó con dureza en su perfil de Facebook donde suma más de 200.000 seguidores. A su vez, se refirió al profesionalismo a la hora de realizar sus conciertos y al consumo de alcohol: “Una, que yo no escabio; y otra que no juego a la Play cuando estoy trabajando, corta”. Por último, en su comunicado, L-Gante le habló exclusivamente a un referente de la productora Oneblood Music Incorporated, que dio a conocer el listado de pedidos, y concluyó sin pelos en la lengua: “Pedazo de garca ya te vas a poner el moño”.