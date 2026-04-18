Andrea del Boca rompió el silencio tras su accidentada salida de Gran Hermano: “La saqué barata”
La actriz se golpeó la boca tras sufrir una caída en la casa y, por recomendación médica, abandonó el reality; ahora reapareció y habló de su salud
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A casi dos semanas del brutal accidente que la dejó afuera de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca reapareció públicamente. Por primera vez habló de su salud, contó cómo se recupera y reveló si existen posibilidades de que vuelva a ingresar a la competencia en el repechaje.
El lunes 6 de abril, Del Boca se resbaló en el piso de la cocina de Gran Hermano. Cayó de frente al suelo y se golpeó la cabeza con una de las puertas de un mueble. Sus compañeros se acercaron a ayudarla y rápidamente ingresó personal médico para asistirla. La retiraron en camilla y la trasladaron al hospital. Posteriormente, se informó que le realizaron una tomografía facial y una radiografía de tórax y el médico determinó que no estaba en condiciones de reincorporarse a la competencia. Tras varios rumores y especulaciones, Grecia Colmenares fue quien ingresó en su lugar.
“Por ahora tengo ganas de curarme”, sostuvo Andrea del Boca en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) el viernes 17 de abril. En cuanto a las posibilidades de volver a la casa, dijo que, aunque su prioridad es su salud, “todo puede ser”. No obstante, prefirió no contestar preguntas sobre la presunta renegociación de su contrato de cara al repechaje: “No sé qué se está diciendo”.
Cabe recordar que Ángel de Brito reveló en Ángel responde (Bondi Live) que la actriz “tiene contrato hasta el 1 de julio con Telefe. Fuera de la casa le están pagando la mitad del primer contrato, donde le pagaban $1.100.000 por día, o sea, ahora está cobrando desde afuera $550.000 por día”. Además, dijo que para ingresar en el repechaje habría pedido aumentar el caché a $1.800.000.
Momentos más tarde, cuando regresó a su casa, la actriz volvió a hablar con SQP, y contó que le pusieron un holter: “Estoy bien, recién vuelvo del cardiólogo”. En cuanto a su boca, contó que tiene una placa de plástico porque “están flojos los dientes”. “Por el momento necesito ponerme bien”, reiteró.
Horas más tarde, en LAM (América TV), Ángel de Brito compartió el mensaje que recibió de parte de la intérprete sobre cómo se encuentra tras el accidente que sufrió. “Fue un golpazo horrible. La saqué barata y por ahora solo estoy pensando en recuperarme”, expresó y detalló que tiene puntos en el labio y una placa de fijación. De todas maneras, el conductor insistió en que aún se estaría negociando su reingreso a la competencia.
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