Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su novena eliminación el próximo lunes 20 de abril tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntados como los menos queridos en las encuestas que circulan en redes sociales.

Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Jessica “La Maciel” Maciel, Tamara Paganini, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento, además de los fulminados Franco Zunino y Martín Rodríguez. De igual manera, Brian, Danelik y Yipio bajaron de placa el último jueves y seis se mantienen en carrera para dejar la casa el próximo lunes.

Tres participantes bajaron de placa con voto positivo, mientras que la eliminación será con voto negativo X (@GranHermanoAr)

A raíz de eso, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de los nominados: Martín y Zunino. En un primer lugar, la encuesta de votos positivos de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores están mayormente en contra de los hombres de la casa: Rodríguez quedó con 889 y Franco apenas 1300.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Martín Captura Instagram (@fedeebongiorn0)

Esta encuesta anticipó que el mano a mano podría ser entre ellos, aunque luego llegó el usuario @TronkOficial en X y sus números dieron una vuelta completa en la definición. En este caso, Rodríguez se mantuvo como favorito a irse con el el 43,3% de los 2419 votos, mientras que Nazareno se llevó el 32,5% y La Maciel obtuvo el 20,5%.

El público de Tronk también quiere que se vaya Martín Captura X (@TronkOficial)

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición por la permanencia entre dos hombres, donde todo parece indicar que Martín terminará por abandonar la casa. Ahora solo queda esperar hasta el lunes para descubrir cuál de estos dos creadores de contenido tienen seguidores más fieles a los resultados reales.