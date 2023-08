escuchar

El violento temporal que provocó inundaciones en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, y que afectó especialmente a La Plata, donde debieron evacuar a más de 1000 familias, motivó un duro descargo de Luis Novaresio quien, durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am de LN+, hizo un pedido muy especial: “Que los candidatos adopten a las familias evacuadas durante tres meses hasta que termine la campaña electoral”.

Pese al intenso temporal y las inundaciones, muchos vecinos de los barrios más afectados decidieron no abandonar sus casas por miedo a los robos o a las usurpaciones; en La Plata, hubo barrios enteros bajo el agua, gente aislada en sus viviendas y miles de evacuados. La situación revivió el fantasma de la trágica inundación platense del 2 de abril de 2013, que dejó 89 muertos.

“Llovió el 50 % más que hace 60 años, el doble de la peor tormenta, esto es verdad, es un fenómeno natural, pero no es imprevisto. Ok, llovió mucho, no era tolerable para la infraestructura existente, dicho esto, en 11 años, cuando fue la última inundación trágica, ¿qué herramientas de asistencia existen? Desde enseñarnos a cómo reaccionar hasta qué tipo de elementos llevarnos si debemos evacuar. ¿Qué aprendimos? Nada”, manifestó Novaresio.

Inundaciones en la calle 13 y 95, Villa Elvira, en La Plata

La periodista Débora Plager, que conduce el Noticiero junto con Luis Majul y Marina Calabró, aportó más información: “El universo de gente damnificada esta vez es bastante acotado, habían 1100 familias evacuadas, por eso ya debiera haber un lugar de acopio cuando viene un fenómeno extraordinario como este. La gente evacuada necesita lo más básico, una heladera, camas y muebles. No es tanto dinero”.

“¿Sabés lo que salen los afiches de la campaña que acaba de terminar?”, intervino Novaresio y ella pidió: “Basta de apelar a la solidaridad ciudadana, tiene que haber una infraestructura para la emergencia que funcione”.

Después de pasar el testimonio de un vecino de la Matanza, quien afirmó que “hace 40 años que es igual” cada vez que llueve fuerte, los periodistas se quedaron con una frase del damnificado que los dejó pensando: “La realidad no pide permiso, la realidad se impone”.

“¿Hay más de 1100 familias evacuadas? Hay más de 1100 candidatos que podría adoptar una familia y darle una mano, podría ser una campaña política, puede sonar demagógico”, evaluó el conductor del ciclo +Entrevistas. “No importa si es demagógico”, afirmó Plager. “Que agarren las botas de lluvia y lo hagan. Me importa tres pepinos si es demagógico, que ayuden”, añadió.

Inundación en la ciudad de La Plata. Villa Elvira Calle 13 y 95

En este punto, Novaresio miró a la pantalla e hizo el pedido formal: “Invitamos a cada uno de los candidatos a que adopte a una familia evacuada durante estos tres meses antes de las elecciones y que los asistan como se merecen”.

“Y después hablan de la campaña del miedo”, aportó Calabró, y finalizó: “¿Miedo a qué le puede tener esta gente?”.