escuchar

LA PLATA.- Aquí el agua está arruinándolo todo. Cada gota que cae se suma a lo que ya es una enorme masa líquida que pone a flotar todo aquello que es importante para los vecinos de esta ciudad: los muebles, los colchones y las heladeras, entre otros. Hace 10 años sucedió lo mismo, pero fue peor. En ese momento, el diluvio y la falta de obras para absorberlo dejó 89 muertos, según la Justica, pero la administración del gobernador de ese entonces, Daniel Scioli, solo reconoció 67.

Ricardo Benítez está angustiado, sabe que estar en el centro de evacuados que levantaron en el Centro de Fomento Los Hornos, ubicado en Avenida 137 y 62, es la opción más razonable, pero solo pensar en su casa lo paraliza. La idea de que aquella estructura sencilla que hizo con sus propias manos esté expuesta al temporal y a los robos le da una profunda sensación de desamparo. Tiene el rostro duro, casi no habla por el nudo que dice tener en el estómago.

Cientos de vecinos fueron evacuados por el temporal, en La Plata Santiago Hafford - LA NACION

“¿Cómo compras todo de nuevo? Hoy eso es imposible, si alguien no nos regala las cosas, no nos levantamos más. Así estamos, esperando un regalo, lamentable”, cuenta Benítez, que trabaja en una empresa de seguridad y suele desempeñarse como sereno en un edificio familiar ubicado en el centro platense. “¿Sabés cuánto sale la heladera, los colchones, todos los muebles que hice?”, exclama, mientras las ambulancias y vehículos de Defensa Civil van y vienen por la zona. En este centro, hay 50 chicos y 30 adultos evacuados. Hasta el momento, según fuentes del municipio, no se registran víctimas mortales por el temporal que se desató entre ayer y hoy. De acuerdo a los registros, en ese período cayeron 149 milímetros.

Los barrios más afectados son los que rodean el centro de la ciudad: Villa Elvira, Melchor Romero, Futuro y Los Hornos. Desde la municipalidad comunicaron que se intensificaron las tareas de prevención en la vía pública y que comenzó a trabajar en la desobstrucción de zanjas y desagües. A su vez, cortaron la energía eléctrica en distintas zonas para evitar accidentes. Martina García, que dirige la subsecretaría de Gestión del Riesgo del municipio, detalla a LA NACIÓN que hay alrededor de 250 personas evacuadas en los centros.

Defensa Civil trabaja intensamente junto a la Cruz Roja para asistir a los vecinos de La Plata Santiago Hafford - LA NACION

Paula de Roses está coordinando el centro de evacuados que levantaron en el club Chacarita Platense, en la calle 30 entre 74 y 75. Allí un grupo de personas están ordenando la mercadería que llega desde la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y otros voluntarios le piden los datos a las personas que llegan, mojados, con frío y hambre.

“Llegan muertos de hambre, porque en esta zona la gente está inundada desde las seis de la mañana. Por eso, la gran mayoría viene a buscar comida y algo de abrigo y se va, porque como el agua les llega hasta la cintura y no hasta el cuello sienten que tienen algunas chances de conservar sus pertenencias. La gente no quiere irse de su casa porque, además de la inseguridad, por la situación económica, saben que no pueden volver a comprarse los muebles, los colchones o lo que tengan”, describe De Roses

Vecinos de Villa Elvira, en Calle 13 y 95, en La Plata, abandonan sus casas por el temporal Santiago Hafford

Lidia Muñoz es un ejemplo de lo que De Roses describe. Ella trabaja como ayudante en una verdulería o a veces limpia casas. Vive en lo que llaman “La Toma”, que como el nombre indica, es un terreno usurpado en el barrio 16 de febrero.

“Nuestros hijos se fueron a otro barrio que no estaba inundado. Nosotros nos quedamos porque tenemos miedo de que alguien entre a la casa o la ocupe. Pero el personal de emergencias nos pidió que nos vayamos por los cables de electricidad, que es peligroso”, lamenta.

Fuentes oficiales señalan que el agua ya empezó a bajar, sin embargo, aún hay decenas de calles anegadas Santiago Hafford - LA NACION

A su lado, está Carmen Guarachi, que toma un té y calienta sus manos poniéndolas alrededor de la taza. Está callada, sabe que está lejos de su casilla, donde está todo lo que tiene. Cuando vuelva no sabe con qué se va a encontrar, aguarda, aunque desesperanzada, que la policía esté cuidando el barrio, pero, al ser un asentamiento informal, sabe que es improbable que se custodie con firmeza a las casas de chapa.

“El río empezó a bajar hace varias horas y está previsto que no llueva más, por lo que no se va a complejizar más la situación. Ahora empezamos la etapa de recuperación, vamos a recorrer los barrios para ver qué necesita la gente, ya sean colchones, comida o abrigo”, indica García.

Gran parte de los vecinos de los barrios más afectados tienen miedo de abandonar sus casas Santiago Hafford - LA NACION

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sostienen que para La Plata rige una alerta para la noche y hasta la madrugada del viernes por lluvias , pero de manera intermitente y más débiles.

“Se espera que las lluvias de hoy sumen entre 50 y 70 mm a lo que ya se registró desde que comenzaron las precipitaciones el miércoles por la tarde. Mejora definitivamente desde la mañana del viernes pero se incrementará el viento del oeste. Hasta el momento, se registraron 140 mm de precipitaciones en La Plata”, indicaron desde el SMN.

Por la calle 30, camina Mauro Simion, de 44 años. Está empapado y consigo trae sus problemas y los de muchos otros vecinos que no pueden, o no quieren, salir de sus casas y le pidieron provisiones. Hay personas mayores con movilidad reducida que no quieren ser evacuadas por Defensa Civil e , incluso, algunas embarazadas que decidieron quedarse.

“Hay una abuela que necesita que le lleve un médico, una chica que está esperando un bebé que decidió quedarse porque si le toman la casa va a quedar en situación de calle y muchos otros vecinos con frío y tristes por todo lo que perdieron. Por suerte, el agua empezó a bajar, pero cada vez que llueve mucho es un desastre”, describe Simion.

Cómo ayudar

CARITAS LA PLATA

Se necesita:

·Colchones, camas y frazadas

Ropa de abrigo para adultos y niños

Alimentos

Elementos de higiene

Materiales para reconstruir los techos (Membranas, chapas) y aberturas.

Las donaciones se reciben en las parroquias de La Plata o en la sede de Cáritas La Plata (calle 4 N°883, entre 49 y 50) Lunes, miércoles y viernes de 9 a 15.30. Tel fijo: (0221) 421-9800 / WhatsApp 0221 4763045

También reciben donaciones de dinero en la cuenta corriente 52625/8 - CBU: 0140999801200005262589 - CUIT: 3055707963-3. Notificar la transferencia al mail: caritaslaplata@yahoo.com.ar o por WhatsApp 221 639-5256 (Ana)

TECHO ARGENTINA

Se necesita principalmente:

Ropa y calzado de niños y adultos

Frazadas y ropa de cama

Colchones

Productos de higiene

Alimentos no perecederos

Reciben las donaciones en la Oficina de Techo en La Plata a partir del viernes 18, Dirección: Calle 9 N°1840 1B , entre 69 y 70. También recibe donaciones en dinero ingresando en la web: argentina.techo.org

Tel.: 0221-303-3839

IG @techo_argentina

CRUZ ROJA ARGENTINA

Están en La Plata acompañando a las familias afectadas por las inundaciones en articulación con las autoridades locales. Como parte de la respuesta a la emergencia prestan apoyo psicosocial, asistencia en Primeros Auxilios y realizan un relevamiento de las necesidades principales para brindar respuesta. Para colaborar con su tarea se puede ingresar en www.cruzroja.org.ar/dona o 9810 999 2222

Temas La Plata