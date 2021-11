El enojo de Fernando Carnota por el robo piraña de San Telmo y la escalada de inseguridad

La esquina de Avenida Paseo Colón y Estados Unidos, donde se encuentra una estación de servicio, fue el escenario de un nuevo robo piraña. En el mes de septiembre, en un estacionamiento de la zona, un grupo de delincuentes, de los cuales algunos de sus miembros fueron detenidos, ya habían asaltado el lugar de la zona. El hecho sorprende por tratarse de la ciudad de Buenos Aires, y por estar a solo seis cuadras de la Casa Rosada. El periodista Fernando Carnota, en el programa “+Info” (LN+), no pudo ocultar este miércoles por la mañana su indignación por lo violento del asalto.

“En el tema de los judiciales, atención con lo que vamos a decir ahora: son imágenes tremendas las que vamos a ver. Claro, uno puede decir, lo que presentamos ayer también eran imágenes tremendas. Bueno, lo que pasa es que nos vamos, en hechos delictivos, superando minuto a minuto”, dijo Carnota al presentar las fuertes imágenes del robo a la camioneta Grand Cherokee azul perteneciente a un hombre de 44 años, que, “por suerte”, según dijo el periodista, se encontraba solo, sin “la mujer o los chicos atrás”.

Enojado por lo sucedido, el presentador les consultó a sus compañeros Florencia Donovan y Gustavo Carabajal: “¿No nos vamos superando minuto a minuto?”. En cuanto al hecho, los asaltantes también le robaron 8000 pesos de la recaudación al playero de 23 años que le estaba cargando el combustible al automóvil. Desde allí, se dirigieron a la autopista 25 de mayo.

Impresionante robo piraña en una estación de servicio en San Telmo

Luego, el conductor se puso en el lugar de la víctima y sugirió que el asalto también lo podría haber sufrido él o cualquiera de sus compañeros: “Esto de bajar en una estación de servicio a cargar nafta lo más tranquilo lo hemos hecho siempre”, añadió. Al mismo tiempo, se sorprendió por la cantidad de asaltantes (nueve) que se subieron al coche: “Fijate: cuando uno llega se da cuenta de que no hay lugar atrás y se van para adelante. No tienen lugar para entrar en la camioneta de todos los que son”, dijo. Aún no fueron encontrados los nueve delincuentes ni la camioneta, algo que Carnota no puede “creer”, habida cuenta de que hay un registro fílmico del asalto.

Por último, Carabajal sentenció que “los delincuentes están jugados” porque “saben que no les pasa nada”, incluida la niña de 12 años que forma parte del grupo. Esta definición desató una profunda reflexión del periodista: “¿Cómo puede estar jugada una chiquita de 12 años? Pensemos en qué sociedad estamos viviendo. ¿Jugada, una chiquita de 12 años que tiene todo su futuro por delante?”.

En la causa, ya intervino la abogada Dora Olivieri, de la Fiscalía en lo Nacional y lo Criminal Nº 51.