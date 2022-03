El inesperado ida y vuelta entre María Laura Santillán y José Luis Espert que despertó la risa en el estudio

Un divertido ida y vuelta se dio este jueves entre María Laura Santillán y José Luis Espert en +Noticias (LN+). Justo cuando estaba por comenzar la sesión en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de ley de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la conductora del programa cometió un error al presentar al cronista que estaba en el Congreso y el diputado de Avanza Libertad no se lo dejó pasar.

“Ya está por empezar la sesión en el Congreso. Está Gero Mura allí. No, Gero no, si lo acabo de presentar”, se corrigió la conductora enseguida. “Está Diego Lewen con José Luis Espert, tenemos entendido que va a votar en contra de este acuerdo que la oposición va a votar a favor. Contame, Diego”, agregó. Sin embargo, el furcio no pasó desapercibido para el legislador libertario.

Lewen tomó la palabra e informó que acababa de terminar la labor parlamentaria y que se estimaba que la sesión iba a durar aproximadamente hasta la medianoche. “¿Por qué vas a votar en contra de esta refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional?”, le preguntó el periodista a Espert pero el diputado nacional lo sorprendió con un divertido guiño para Santillán. “Hola, Gero Mura, ¿cómo estás?”, dijo y se escucharon las risas en el estudio de LN+.

“Hola, María Laura”, agregó el dirigente de Avanza Libertad y la conductora le devolvió la broma: “¿Cómo te va, Milei? Ay, no, perdón”, lanzó. Mientras sus colegas se reían de la situación, Espert confesó: “Me faltan unos pelos”, en referencia a la tupida cabellera del diputado de La Libertad Avanza.

María Laura Santillán se confundió al aire de LN+ (Captura de TV)

Dispuesta a seguir con el tono jocoso, la conductora de +Noticias le hizo un planteo a Espert. “Escúcheme, me está haciendo bullying. No me haga bullying, cualquiera comete un error”, reclamó. Y el diputado le respondió que “no se trataba de bullying, sino que era una broma”.

“No, no es bullying, María Laura. Es simplemente... mirá, a la vida o te la tomás como drama o como comedia”, sostuvo Espert y remarcó: “Hay que vivir feliz, es una broma nada más”. El legislador ratificó además que su bloque iba a votar en contra de la refinanciación de la deuda con la organización financiera internacional con sede Washington DC, Estados Unidos.

José Luis Espert protagonizó un divertido cruce con María Laura Santillán (Foto: Captura de TV)

Por su parte, Javier Milei siguió la misma línea que Espert y anticipó esta tarde su voto negativo al acuerdo entre el Gobierno y el FMI. “Los liberales vamos a votar en contra de esta porquería”, aseguró el diputado nacional en un encendido discurso y agregó: “Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta; este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Si no, que se los lleven puestos a todos”, sentenció.

Mientras tanto, un sector de la izquierda, nucleado en el partido PSTU, protagonizó incidentes en las inmediaciones del Congreso. Tras iniciar una quema de gomas y en medio de una densa columna de humo, el grupo comenzó a arrojar piedras contra el Palacio Legislativo y luego se enfrentó a la policía.