La divertida opinión de Luis Majul sobre el casamiento de Jorge Lanata: “Lo convirtieron en humano”

Se cumplen dos meses desde que Jorge Lanata y Elba Marcovecchio anunciaron que darán un paso más en su relación y formalizaron su amor con la novedad de que celebrarán su casamiento el próximo mes de abril. Al escuchar nuevos detalles sobre el festejo, Luis Majul expresó su opinión sobre el periodista en su programa 8:30 AM (LN+) y lanzó una divertida advertencia para su colega.

“Vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca. Es el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Tenemos detalles exclusivos de lo que será”, adelantó Marina Calabró en el nuevo ciclo de la señal de noticias. Sin embargo, antes de nombrar las particularidades que tendrá la boda, el conductor lanzó una frase que generó las risas de los presentes: “¡Conquistaron el corazón de nuestro amigo finalmente! Lo convirtieron en humano”. Entonces, su compañera le contestó, en la misma línea: “¿Vos podés creer?”.

La opinión de Luis Majul sobre el casamiento de Jorge Lanata

Entre las novedades sobre el evento, la periodista especificó que el casamiento será en Pilar y que ya están todos los preparativos en marcha. En esta línea, reveló que la idea de los novios es invitar únicamente al círculo íntimo. Este comentario fue el que desencadenó un particular pedido de Majul, quien lanzó: “La invitación no me llegó, Jorgito. ¿Qué está pasando?”

Al pedido se le sumó el de Calabró, quien también sostuvo que a ella tampoco le había llegado la tarjeta. Tras sumarse a la chicana del conductor, la periodista explicó que será una fiesta prolongada, relajada y con un banquete prometedor. Por otro lado, sostuvo que toda la organización la está llevando a cabo la propia pareja y que la decisión fue no contratar a una wedding planner.

Elba Marcovecchio, la novia y futura esposa de Jorge Lanata

En cuanto a si va a estar permitido en el casamiento el uso de celulares para filmar y capturar fotografías -medida a la que muchos famosos del ambiente artístico se oponen y que muchos otros exigen- contó que, en este caso, sí estará habilitado. Por otro lado, especificó que el requisito principal que Elba pidió es que las invitadas no ingresen con vestidos cortos, solo largos.

Asimismo, Marina detalló que, entre los invitados, estarán presentes las ex parejas de Jorge al igual que sus hijos y que el casamiento no contará con shows en vivo. “Baile y pista sí”, aclaró la panelista.

El reclamo de Luis Majul a Jorge Lanata por su casamiento

Minutos más tarde, antes de sumar más información y con las expectativas puestas en que les llegue la invitación al casamiento, Majul alzó su voz para hacer nuevamente un pedido al aire como advertencia para su colega. “Tomo unos segundos para hacer una denuncia pública. Querido Jorge Lanata, si no me invitás a tu casamiento, va a arder Troya”, expresó a modo de broma para llamar la atención de su amigo.

Entre risas, Marina se sumó al reclamo de Luis y aportó algunos de los nombres de los personajes del ambiente que ya están invitados. Entre ellos, mencionó a Mariana Fabbiani, Diego Leuco y Gabriel Levinas.

Recientemente, Marcovecchio se expresó sobre la boda con su pareja y contestó la pregunta del movilero Alejandro Guatti, de Intrusos en el Espectáculo (América TV), que decía: “Elba, ¿preparando el casamiento? ¿Cómo estás?”. La abogada, por su parte, contestó sonriente: “Feliz”. Respecto de Lanata, contó, con un chiste de por medio: “Lo lleva muy tranquilo, ¿se habrá dado cuenta que se casa?”.