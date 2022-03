Luis Novaresio explicó por qué el gobierno de Alberto Fernández “es el peor de la historia” desde 1983

Luis Novaresio criticó este jueves en términos muy duros al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al resto de los sectores que componen la coalición gobernante, como La Cámpora y los gremios, por considerarlos protagonistas del “peor Gobierno de la historia, desde la recuperación de la democracia”.

El conductor de Buen día Nación por LN+ realizó el pase de programas con Luis Majul y el equipo que lo acompaña en el noticiero 8.30 AM donde analizaron las internas del oficialismo y las críticas de Luis D’Elía contra La Cámpora por el tratamiento del acuerdo con el FMI. El dirigente piquetero le pidió a Cristina Kirchner no debilitar al presidente: “No lo delarruicemos”, clamó.

“Tampoco nos comamos la curva”, señaló Majul. “Con la cantidad de cosas que le dijo Alberto Fernández a Cristina Kirchner y lo que decía Sergio Massa de La Cámpora: después terminaron todos juntos, nos quieren volver locos a todos”.

En este sentido, Débora Pláger comentó que “ellos tienen la convicción de que el 2023 está perdido y el refugio será la provincia de Buenos Aires. No los subestimo, todo puede cambiar, pero ellos entienden que las próximas elecciones serán para otro gobierno”.

“No voy a defender a Alberto Fernández porque creo que es el peor presidente de la historia desde la recuperación de la democracia, estoy convencido de eso”, arremetió Novaresio. En este punto, Majul preguntó: “¿Peor que De la Rúa?”.

“Claramente”, respondió el periodista. “Si el mejor gobierno para mi fue el de Raúl Alfonsín por la preservación de las instituciones, el peor es este, por el atropello de Alberto, que es todavía mayor que el de Cristina Kirchner”, añadió.

“Quiero decir que, lo que está pasando hoy, no es solo responsabilidad del presidente Alberto Fernández. La responsabilidad también es de la vicepresidenta, que parió a este gobierno. Y de La Cámpora, que cogobernó y obstaculizó. Y ahora no nos comamos la curva de que ellos se van épicamente, y entonces la culpa es de Alberto Fernández”.

“El Gobierno está en el poder hace 25 meses, la responsabilidad está en el Gobierno”, continuó Novaresio, y luego Plager preguntó: “¿Qué rol va a jugar Cristina Kirchner? Ella tiene una vocera no oficial que es Fernanda Vallejos, que así como le dijo ‘mequetrefe’ al presidente, ayer anticipó la posición de que había que ir al default y luego litigar en tribunales internacionales con el FMI”.

La respuesta de Novaresio sobre este punto particular fue contundente: “Si Cristina cree que por no estar en una votación del acuerdo es menos responsable, nosotros no tenemos que admitir esto”.

“Lo que se firme y las consecuencias de lo que se firme, el 50 % de pobreza e inflación, lo que pasó con las vacunas, les cabe a todo el Gobierno: al presidente, a la vicepresidenta, a Sergio Massa, a La Cámpora y los gremios, porque sino estamos aceptando que con una carta se libera de responsabilidad”, finalizó.