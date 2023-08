escuchar

El sorpresivo triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias de este domingo generó un cimbronazo no solo en la dirigencia política sino en los analistas y encuestadores, quienes si bien estimaban el crecimiento del líder libertario, nunca anticiparon que terminaría primero. “Se terminó la política como la conocíamos”, anunció este lunes Luis Novaresio mientras interpretaba los datos del escrutinio con sus compañeros Luis Majul y Marina Calabró durante el pase entre los programas de LN+ Buen día Nación y Noticiero 8 am.

“De los resultados, se desprende que 6 de cada 10 personas no creen en el acuerdo”, consideró el conductor, sumando los votos del líder libertario con los de Patricia Bullrich, y sentenció: “Si esto no es una crisis terminal, no sé cuál es el sistema que sigue, pero ayer se terminó la política como la conocíamos”. Además, apuntó contra el ministro de Economía y ahora consumado candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa: “¿Hará un mea culpa Massa por darle oxígeno a Milei?”, se preguntó Novaresio.

El análisis de Luis Novaresio tras el sorpresivo triunfo de Javier Milei

Frente a las declaraciones de Milei de esta mañana, según las cuales “teníamos como primer objetivo entrar en el ballottage, pero con este número imponente tenemos méritos para poder ganar en primera vuelta”, Novaresio reveló que tuvo un conversación con una importante fuente del massismo: no es exagerado pensar en esa posibilidad, le confesaron.

En el massismo creen que Javier Milei podría ganar en primer vuelta en las generales de octubre, reveló Novaresio Ricardo Pristupluk

“Hubo alguien que le dio oxígeno a Milei, que tiene nombre y apellido y es este señor (por Massa). Y esto no es opinión, en el massismo me dicen de buena fuente que creen que Milei puede ganar en primera vuelta, porque tiene todo para crecer”, diagnosticó.

En este punto, recordó que “quienes no votaron, si van a votar, suelen votar a ganador” y que también “Mauricio Macri, Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tendrían que hacer un mea culpa de que fue horrible el planteo que tuvieron; Macri apoyó a Bullrich y despreció a Larreta, pero tampoco le fue bien”, prosiguió Novaresio.

Para Majul “la interna salvaje de Juntos por el Cambio hizo que quedaran segundos, una interna por encima de las estrategias, que fueron muy diferentes. Se emparentó con el nivel de discusión del kirchnerismo y no les fue bien”, consideró el conductor de La Cornisa y se preguntó a dónde irían los votos del cordobés Juan Schiaretti, que obtuvo el 3.83 % de los sufragios. “Me parece que esa pregunta no corre más”, discrepó Novaresio.

“Milei demuele las hipótesis de que los votos se trasladan, quienes votaron a Schiaretti van a votar de una manera que no es la tradicional”, añadió. “Me permito disentir”, interrumpió Majul y agregó: “El gran ganador de esta elección fue la abstención. Y de la primaria a la general se suman tres o cuatro puntos de los que no fueron a votar”.

En este sentido, para Novaresio es razonable que el peronismo kirchnerista haya perdido casi veinte puntos en relación a 2019 por “por el gobierno horrible que hicieron”; en cambio no lo es que Juntos por el Cambio haya caído 14 puntos: “Algo hicieron muy mal”, finalizó.