“No dan la cara”: el duro comentario de Pablo Rossi sobre Juntos por el Cambio por la re-reelección de intendentes

Finalmente, la Legislatura bonaerense aprobó la re-reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y desató la polémica. Con la votación a favor de algunos miembros de Juntos por el Cambio, la nueva normativa permite que el primero de los dos períodos a contabilizar sea el comenzado en 2019 y no en 2015, como indicaba la norma aprobada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Esta decisión generó un cimbronazo puertas adentro de la oposición y fue fuertemente criticado por Pablo Rossi en LN+

“Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Están? Porque acá estuvieron todo el tiempo. En la campaña estaban dos o tres veces por día y por semana. Desaparecieron, no dan la cara. Si no dan la cara es porque tienen algo que esconder, si no dan la cara es porque lo que tienen para explicar es confuso”, comenzó el periodista tras repasar voto por voto quiénes permitieron que esta ley se aprobara.

“Los mismos de Juntos por el Cambio responsabilizan a María Eugenia Vidal y a dos hombres de ella como los que originaron el huevo de la serpiente. El gran problema, dicen los que lamentablemente tuvieron que levantar la mano tapándose la nariz”, introdujo. Dicho esto, empezó a “traducir” qué es lo que sucede con esta normativa. No obstante, antes emitió una fuerte acusación: “Acá no dan la cara, operan al periodismo político para que nosotros [los] absolvamos de sus pecados ¿Por qué no dicen lo que dicen de Vidal en privado?”.

“El freno a la re-reelección de los intendentes fue una gran noticia, le asestaron un duro golpe a los barones del conurbano, aplaudido en el momento de pico de Cambiemos. Año 2016. Después pasó un largo tiempo, habíamos dado por acabado el tema de las reelecciones indefinidas. Sin embargo, nada está terminado. Nada está claro cuando está turbio el método”, arremetió.

Dicho esto, procedió a explicar cronológicamente lo ocurrido con la normativa de 2016 y que llevó a esta nueva sanción en 2021. “En abril de 2019 se reglamentó la ley aprobada [en 2016] y en la reglamentación estuvo el huevo de la serpiente. El cerebro de la reglamentación fue el señor Joaquín De La Torre. Reglamentaron la norma que era clarita: dos períodos y nunca más. No que: ‘Si tal vez el intendente renuncia antes de que los dos años se cumpla...’. ¿Qué negociaron? ¿Qué tuvieron que dar? ¿Qué recibieron? Mutis por el foro”, sentenció.

Sus palabras hicieron referencia a aquello que permite la re-reelección y como, de haber sido reglamentada la ley sin acepciones, habría sido tema terminado. “¿Qué negociaron [Federico] Salvai y Joaquín De La Torre? ¿Sabía Vidal? Hoy se opone, dice que es una barbaridad lo que ocurrió. Pero ¿Entonces? Pónganse de acuerdo ¿Qué fue lamentable? ¿La votación vergonzosa de ayer o la reglamentación que durante el gobierno de Vidal se llevó adelante? Les quiero decir a los republicanos de a pie que la torpeza de los republicanos con cargos políticos hace que hoy el kirchnerismo se nos esté riendo en la cara a todos”, cerró.