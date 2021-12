La anécdota de Martín Redrado para explicar cómo ven a la Argentina en el mundo

Este lunes, Martín Redrado estuvo en LN+ y dejó algunas definiciones sobre la economía nacional y sobre la posibilidad de que en un futuro cercano el país llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para resolver su deuda. En ese contexto, el economista contó una anécdota personal que reveló de qué manera ven a la Argentina en el resto del mundo. Fue cuando alguien definió a los argentinos como “defaulteadores seriales”.

Redrado hablaba con Pablo Rossi sobre la necesidad del país de tener primero un plan en la economía y luego presentarse a dialogar con el Fondo Monetario Internacional. “Primero el programa económico y después por supuesto validarlo en el Fondo Monetario y no al revés como estamos haciendo ahora”, dijo.

Martín Redrado recordó una anécdota para explicar cómo ven a la Argentina en el mundo

El economista señaló que hubo “improvisación y pérdida de tiempo” por parte del gobierno argentino con respecto a la negociación y que lo que el país debe hacer es “volver a pagar al FMI de manera creíble”. En ese sentido, señaló que es necesario “volver a tener crédito, que nos crean, como cualquier país normal de Sudamérica, que lo que hace es cuando vence una deuda sale al mercado de capitales y la renueva”.

Entonces, siempre en el contexto de la economía argentina, Rossi recordó a Redrado la crisis de 2001. “Hace poquito recordamos 20 años del 2001. Leí que a la Argentina le hace falta otro (Jorge) Remes Lenicov (ministro de economía de Eduardo Duhalde, que en 2002 derogó la convertibilidad) y me agarro la cabeza, porque no salimos bien de la convertibilidad”, dijo el periodista.

“Aquella forma de salir de la convertibilidad, aquella forma de repudiar los contratos, de violar la seguridad jurídica, de aplaudir el default tiene consecuencias hoy. No nos hemos recuperado en 20 años hasta el mundo, ¿no?”, preguntó Rossi.

“Por supuesto que no”, replicó Redrado, y a continuación contó una anécdota personal. “A mí me toca viajar, dar charlas y conferencias en el mundo”, aclaró primero, y luego relató: “Lo que más me molestó fue poco antes de la pandemia, cuando tuve que dar una charla en Nueva York. Terminé de dar mi conferencia sobre las perspectivas que tenía la Argentina y un mexicano, pero hablándome en inglés, me dice: ‘Ustedes (los argentinos) en su ADN son deudores seriales, son defaultadores seriales’”.

“Hay pocas cosas que me molestan, tengo una larga carrera pública -continuó Redrado-. Tragué saliva para disimular el momento y le dije que no era así. Pero después me quedé pensando, esta cosa de romper contratos permanentemente...”. “Te genera un prontuario”, intervino Rossi.

“Te va generando una historia en la que, ¿te acordás de aquel film? Tu pasado te condena. Entonces, ahora tenés que hacer las cosas muy bien como para recuperar la credibilidad perdida”, concluyó el economista.