La ironía de Feinmann al conocer el cargo en el que nombraron al hijo de Rafael Bielsa

Este miércoles, en el tradicional pase que realizan cada tarde con Pablo Rossi, Eduardo Feinmann ironizó sobre el nuevo cargo para el que fue nombrado Hilario Bielsa, hijo de Rafael Bielsa, en una dependencia del ministerio de Salud. El nombre del nuevo puesto del joven tiene una extensión tan desmedida que el periodista lo leyó con una sonrisa y expresó: “No sé si entra en la tarjeta”.

Más adelante, el conductor El noticiero de LN+ dirigió su mirada crítica a Marcelo Bielsa, hermano de Rafael, el DT cuyo equipo, el Leeds, fue derrotado el martes por 7 goles a 0 en la Premier League. “Siempre el mismo vendehumo”, sentenció.

La ironía de Feinmann por el nombramiento del hijo de Rafael Bielsa

Sobre el cierre del pase de este miércoles entre Rossi y Feinmann, este último tomó unos papeles y le dijo a su colega, con una sonrisa: “Che, escuchame una cosita”. A continuación, comenzó a leer el Boletín Oficial publicado el martes, donde se informaba sobre el nuevo cargo de Hilario Bielsa.

Al empezar su lectura, el periodista se tentó por la extensión del nuevo puesto del hijo del embajador argentino en Chile. “No vas a poder terminar, mirá que viene Jony (Viale)”, bromeó Rossi.

Entonces, el conductor de El noticiero de LN+ comenzó a leer el cargo del joven. Lo hizo detenidamente: “Director de Estrategias de Integración de Coberturas de la Dirección Nacional de Integración de Coberturas de la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria de la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud”.

“¡Espectacular!”, remató Feinmann, tras leer el nombre del nuevo empleo del hijo del embajador. “Querido Hilario Bielsa, bienvenido al Estado. No sé si te entra en la tarjeta (el cargo)”, agregó. “No, no. Olvidate, no usa tarjeta”, intervino Rossi.

A continuación, le conductor de El noticiero de LN+ hizo un semblante del joven nombrado en el Ministerio de Salud, cuando en pantalla aparecía una foto del joven. “Ese es el hijo del actual embajador de Chile, el amigo de los terroristas chilenos. Es de Unidos y Organizados. Es médico recién recibido. Hilario. Sos un fenómeno, viejo”.

A continuación, el periodista leyó lo que sería el salario del flamante funcionario. “La verdad, un carguito con 171.883 pesos con 92 centavos. Porque tiene un nombramiento que es excepcional por no cumplir los requisitos mínimos para el cargo. Pero igual, se le otorga el nivel B con grado 0″, señaló.

“Carla, ubicame al nene”, bromeó entonces Rossi. “Exactamente, depende de la ministra (de Salud, Carla Vizzotti)”, apostilló Feinmann.

De Rafael a Marcelo Bielsa

Mientras seguían hablando del nuevo cargo de Hilario Bielsa, el periodista Juan Manuel “el Rifle” Varela interrumpió para decir: “Yo tengo algo para Feinmann. Tengo un documento también, si me permiten”.

Luego de la sorpresa por la intervención del periodista, Feinmann y Rossi le pidieron que diera la información que tenía. Entonces, Varela apuntó: “Premier League: Manchester City 7, versus Leeds 0″.

“El otro Bielsa”, dijo entonces, Rossi, al comprender a lo que apuntaba la información de Varela. Marcelo Bielsa, en este caso, es el director técnico del Leeds, el equipo que el martes recibió una aplastante derrota en la liga inglesa.

“El otro Bielsa. El vendehumo -reaccionó Feinmann-. Siempre el mismo vendehumo”. “Se nota que nunca te gustó el estilo Bielsa”, lo picanteó Rossi. “No, ni Bielsa, ni (Ángel) Cappa, ni (César Luis) Menotti, los grandes mentirosos”.

Luego, el periodista dedicó unas palabras para el Bielsa DT. “El peor técnico de la selección argentina. Nos volvimos en primera ronda (en el Mundial de Japón y Corea de 2002). Sos un fracasado”, finalizó.

Entonces, para seguir el juego, Rossi le presentó un desafío a su colega: “Pero si tenés una opción en la vida de hierro, con cuál de los dos Bielsa te quedás?”.

“Con María Eugenia”, respondió el conductor de El noticiero de LN+, refiriéndose a otra hermana de Rafael Bielsa, que fuera ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández.

“Ah, la sinceridad”, dijo Rossi, y luego recordó que, en una reunión partidaria, María Eugenia Bielsa había dicho, en relación al kirchnerismo: “Voy a ser sincera, robamos”.

Finalmente, mientras en pantalla se veían fotos de Marcelo, Hilario y Rafael Bielsa, y al recordar el cargo en el que habían nombrado al menor de los tres, Feinmann reflexionó: “¿Esto no se llama nepotismo?. En el planeta Feinmann esto es nepotismo”. “En el planeta Rossi también, tenemos la misma cepa”, cerró el conductor de LN+.