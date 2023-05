En el pase, Eduardo Feinmann le mostró a Jony Viale un inesperado video: “Me genera odio y amor”

escuchar

Este miércoles, el tradicional pase de LN+ entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale comenzó a plena chicana futbolera. En ese contexto, el conductor de El noticiero de LN+ sorprendió a su colega de +Realidad con un video relacionado a la abultada derrota que sufrió ayer River en la Copa Libertadores. “Me genera odio y amor al mismo tiempo”, expresó Viale, fanático hincha del millonario, luego de ver lo que acababa de mostrarle su colega boquense.

En el comienzo mismo del pase, el hombre de +Realidad no respondió el saludo de Feinmann porque se mostró muy concentrado en la pantalla de su celular, mientras contaba: “Dos, tres, cuatro”. “No sé qué estás buscando”, lo consultó el conductor de El noticiero. “No, estoy buscando en qué puesto estaba Boca en la tabla de la Liga Argentina”, respondió, a plena ironía, Viale.

En el pase, Feinmann le mostró a Jony Viale un inesperado video: "Me genera odio y amor"

“Vos fijate una cosa, ¿no? -contraatacó Feinmann-. Yo no lo iba a hacer, pero ahora lo voy a hacer”. Luego, dirigiéndose a alguien detrás de cámara, el periodista expresó: “Ahora mostrá. ¿Tenés el videito? Me mandaron un videito para vos también. Ponelo. Mirá”.

Entonces en pantalla apareció la imagen de Felipe Melo, futbolista de Fluminense, el conjunto carioca que ayer le propinó a River el martes por la noche la goleada más grande que recibió el club de Núñez en su historia en la Copa Libertadores, al vencerlo por cinco goles contra uno.

Felipe Melo, protagonista de un video que generó amor y odio en Jonatan Viale

En el video, el jugador, que además es confeso hincha de Boca, ingresa a su casa con la camiseta del mencionado equipo brasileño, con una sonrisa de oreja a oreja y exclama la legendaria frase de Guillermo Francella que se convirtió en un latiguillo habitual para decir al día siguiente de una gran victoria futbolística: “Hermosa mañana, ¿verdad?”

“¿Quién es?”, pregunta Viale al ver el comienzo del video, y luego reacciona: “¡Felipe Melo!”. Inmediatamente después de mirar el video, que produjo la risa de ambos periodistas y de las personas presentes en el piso, el hombre de +Realidad sentenció: “¡Qué fenómeno!”

“Hermosa mañana, ¿eh?”, repitió Feinmann, para despertar una reflexión de su colega Viale: “Me genera odio y amor al mismo tiempo”.

“Se hace el Francella. ¿A quién le ganaste Felipe Melo?. Dale, por favor. Linda casa tiene Felipe, ¿Eh?”, dijo el hombre de +Realidad.

La noche nefasta de River en Río de Janeiro tuvo su repercusión en el pase entre Jony Viale y Eduardo Feinmann, en LN+ (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

“Un fenómeno. Ya la puerta de entrada es impresionante”, reparó también Feinmann en el hogar del futbolista brasileño.

“¿Conocés a Felipe Melo, no?”, le preguntó entonces Jony Viale a Feinmann, con la intención de hacerle una rima subida de tono a su compañero del pase. “No”, respondió el hombre de El noticiero, que no cayó en la broma de su colega, y de inmediato redobló la apuesta: “Yo pensé que conocías a la abogada”.

Entonces, antes de que los chascarrillos se pasen demasiado del límite establecido, entre risas, Viale intentó terminar con las chicanas: “No, no, no, por favor. Ya está, ya está, ya nos amigamos. Ya está”. “¿Y al abogado lo conocés?”, insistió, con picardía, Feinamnn. “El abogado no, la abogada sí”, dijo el conductor de +Realidad. “Después te explico”, cerró Feinmann, con una sonrisa.

LA NACION