“Es un bochorno”: la reacción de Débora Plager al escuchar que Alberto Fernández piensa en la reelección

escuchar

El 2023 comenzó marcado por la agenda política, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre. En las últimas horas, Elisa Carrió anunció que sería candidata en una posible interna de Juntos por el Cambio. Y esto genera grandes especulaciones para el resto de los partidos políticos. Dentro del oficialismo, Alberto Fernández coqueteó con sus ganas de ir por una reelección. En este contexto, Débora Plager, en la pantalla de LN+, cuestionó esas intenciones y no pudo ocultar su sorpresa ante la versión que ubica a Victoria Tolosa Paz como una posible compañera de fórmula.

“Vamos a tener a (Victoria) Tolosa Paz hasta en la sopa”, vaticinó Marina Calabró durante el pase entre 8:00 y Buen Día Nación por LN+. El picante cometario surgió luego de que Pancho Olivera indicara que Alberto Fernández contaría con el asesoramiento comunicacional de Enrique “Pepe” Albistur, empresario publicista, y esposo de la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación.

Alberto Fernández cuando le tomó juramento a Victoria Tolosa Paz Fabián Marelli - LA NACION

Esta cercanía entre el mandatario y el empresario tendría como resultado las acciones comunicacionales de Fernández, como los son los sport que protagoniza, según lo indicado por el periodista. De acuerdo a esta información, Marina Calabró indicó que posiblemente la ministra de Desarrollo Social podría sumarse a estos videos que comenzaron a salir a la luz.

Débora Plager habló sobre la posible candidatura de Alberto Fernández

En esa misma línea, Débora Plager señaló que esta incorporación en los spots publicitarios podrían incluir a Victoria Tolosa Paz por una razón de intención de voto. “Algún trasnochado decía que puede haber una fórmula que sea la precandidatura de Alberto Presidente y ella como vicepresidenta”, afirmó la periodista, lo que generó risas en sus colegas.

“Vos imaginate a la señora que nos debe estar mirando con eso que acabás de decir. No sé, el objetivo del kirchnerismo es que Alberto Fernández se baje y todavía no lo consiguió”, comentó Olivera al momento en que sus colegas le pidieron que no se ría al escuchar sobre la posible fórmula presidencial del mandatario actual. “Qué obsesión tienen con eso, como si fuera un peligro”, agregó Calabró.

Alberto Fernández aún no confirmó su candidatura para su relección Telam

Por su parte, Débora Plager fue contundente respecto a la intención del Presidente de disputar una reelección: “Más que un peligro es un bochorno”. Lo cierto es que por el momento, son solo especulaciones las que hay respecto a los candidatos que tendrá el Frente de Todos para buscar la presidencia de la Nación, con un previo anuncio de Cristina Kirchner que tras ser condenada corrupción en la Obra pública -en diciembre- afirmó que no buscará su tercer mandato.

Recientemente, Alberto Fernández negó los rumores que indican que desde el Frente de Todos se oponen a que él busque otra vez estar en el sillón de Rivadavia. “A mí nadie me dijo que no puedo ser candidato. No es mi mayor problema. Mi problema es que los canallas que destruyeron la Argentina no vuelvan a gobernar”, expresó en De acá en más (Urbana Play), en referencia a la posible vuelta al gobierno de Juntos por el Cambio.

LA NACION