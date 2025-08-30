Escándalo de los audios: Eduardo Menem defendió a “Lule” y acusó que hay una “campaña de desprestigio” contra su familia

En el marco de los audios del escándalo atribuidos a Diego Spagnuolo, y en los que se menciona a funcionarios del Gobierno, el exsenador Eduardo Menem, padre de Martín y tío de “Lule”, acusó que hay una “campaña de desprestigio” contra su familia. Señaló que el asesor presidencial está “siendo juzgado antes de que se pronuncie la Justicia” y cruzó a Elisa Carrió por sus declaraciones.

“Están manoseando de más mi apellido y el de mi familia. Tienen que ser más cuidadosos. En la historia reciente del país hubo muchos casos donde se hicieron muchas denuncias falsas y mancillaron nombres. Como lo que pasó con el exgobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, a quien destruyeron con una denuncia y después absolvieron. ¿Quién devuelve la mancha que dejan?“, expresó en diálogo con LN+.

Además, continuó: “Acá están condenando y manoseando nuestro apellido de forma maliciosa. No es la forma en la que se tiene que tratar. Me siento agraviado”.

El exsenador apuntó directamente contra Carrió, quien días atrás tildó al gobierno de Carlos Menem de “operador” y “corrupto”. “[Los Menem] Fueron haciendo negocios. No es que Eduardo Menem quedó pobre [después del gobierno menemista]. Ascendieron de una clase social a otra (...) El negocio que está haciendo ‘Lule’ es con empresas que seguramente son amigas. Tienen el negocio de seguridad, donde está Adrián [Menem], hermano de Martín”, había afirmado la exdiputada a LN+.

Al respecto, Menem respondió y aseguró que Carrió asistió al programa “a tirarse” con toda su familia y declaró: “Es una mentirosa serial. Es la que menos puede hablar. El propio [Raúl] Alfonsín la trató de traidora, hipócrita y falsa. Cuando estaban las cajas de lavado de dinero con Cristian Kirchner en 2001, ella dijo que yo había sido asesor de Viola. ¿Se da cuenta de la barbaridad? ¿Quién se cree que es para dudar de la honorabilidad de mi familia? También hay otros que son carancheros".

Acto seguido, volvió a referirse al escándalo de los audios e insistió en que su familia está siendo víctima de una “campaña de desprestigio”. Justificó que “Lule” Menem ocupa un cargo importante y sostuvo: “Habrá que ver. No se puede decir nada antes de que se pronuncie la Justicia. Si no, están condenando de antemano”.

El exsenador Eduardo Menem acusó que su familia está sufriendo una "campaña de desprestigio". Diputados

El exsenador también se mostró molesto por quienes utilizan el concepto de “clan” para referirse a la familia Menem y dijo que considera al término como una “calificación peyorativa”. “Somos una familia honorable descendiente de un inmigrante que trabajó en el país y triunfó. Nos dio la educación y todos nos conocen. Estamos bajo ataque”, agregó.

A su vez, contó que está en permanente contacto con su familia y manifestó: “Confío plenamente. No voy a permitir que le hagan cargos que son totalmente improcedentes. Yo defiendo mi apellido, que se ve perjudicado. No hay un fundamento serio y están condenando antes de que la Justicia se pronuncie”.

A modo de cierre, Menem comentó que conoció personalmente a Karina Milei cuando la secretaria de Presidencia viajó a La Rioja y en la Cámara de Diputados y habló sobre los presuntos audios que se difundieron este viernes, que involucran a la hermana del Presidente. “Me parece muy grave que la hayan grabado en Casa Rosada, pero no sé quién pudo estar detrás. No me voy a meter en esos comentarios de baja calaña”, analizó.