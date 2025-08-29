LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Marcela Pagano responsabilizó a Guillermo Francos por la difusión de los audios del escándalo

La diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano responsabilizó este jueves al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de estar vinculado con el escándalo de los audios que golpea de lleno al Gobierno. Se trata de las grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en las que se habla de presuntas coimas.

Leé la nota completa acá

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre
    1

    El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre

  2. Lilia Lemoine apuntó contra Jorge Rial por la difusión de un chat suyo con Martín Menem y dio explicaciones
    2

    Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley

  3. El Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables y evalúa hacer una denuncia
    3

    Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia

  4. Pagano dijo que Milei le presentó a Spagnuolo y que Martín Menem es “íntimo” de los Kovalivker
    4

    Pagano dijo que Milei le presentó a Spagnuolo y que Martín Menem es “íntimo” de los Kovalivker

Cargando banners ...