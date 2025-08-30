El Gobierno denuncia que si hubo espionaje a Karina Milei sería “un escándalo sin precedentes”

Carnaval Stream, el mismo medio que divulgó la semana pasada los presuntos audios de Diego Spagnuolo en los que aludía al pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, filtró este viernes supuestas grabaciones de Karina Milei en los que llamaba a “estar unidos”, en referencia a la interna libertaria.

Unas horas después de la filtración, el Gobierno reacciónó a través del vocero presidencial. “En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, advirtió Manuel Adorni a través de su cuenta de la red social X.

- Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada



- La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025

Y añadió: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

De esta manera, el Gobierno le dio cierta entidad a lo que difundió el periodista Mauro Federico en Carnaval Stream, un medio que es financiado por Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se escucha en el primer audio que Carnaval Stream le atribuyó a la hermana del Presidente.

Se publicó una segunda grabación. “Entonces, acá ni siquiera.. porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se escucha en un segundo registro. Según Carnaval Stream la supuesta grabación a Karina Milei duraría 50 minutos. Solo divulgó ayer esos dos fragmentos, que empujaron al Gobierno a una reacción.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, durante la campaña presidencial de 2023

En ambas supuestas grabaciones no hay ninguna referencia al esquema de presuntas coimas que expusieron las filtraciones de Spagnuolo, el extitular del área de Discapacidad.

“Karina no dice nada ahí, pero esto es una locura”, comentaron a LA NACION en el entorno de la hermana del Presidente, en referencia al caracter clandestino de las grabaciones y la forma como los responsables de la operación van graduando las entregas. Adorni denunció “una operación orquestada para desestabilizar” y la vinculó directamente con el calendario electoral, ante la proximidad de la elección bonaerense (dentro de ocho días) y la nacional (el 26 de octubre). En la Casa Rosada la primera reacción fue de sorpresa.

El caso Spagnuolo

La filtración de los supuestos audios de Karina Milei se dio en paralelo a los allanamientos ordenados por la Justicia en la Agencia de Discapacidad y en la Droguería Suizo Argentina, que son investigadas por presuntos sobornos, en el marco de la causa de los audios atribuidos a Spagnuolo.

En la grabación clandestina que se difundió la voz atribuida a Spagnuolo dice:

–A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… Un delincuente que estaba en la gestión de Macri.

–Van a pedirle guita a la gente, a los prestadores. Yo fui y le dije: “Javier, yo estoy denunciando el choreo, y abajo tengo gente que va a pedir guita”.

–Este tipo tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube. Es un quiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes.

–A Karina le debe llegar el 3%. Seguramente…

–Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear.

–Yo hablé con el Presidente. No corrigieron nada. Les dije: “Están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, pero no me podés tirar este fardo”.

– La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono.

A partir del avance del expediente judicial, los caminos de Spagnuolo y el Gobierno se bifurcaron. El exfuncionario apuntó a Eduardo “Lule” Mene, mano derecha de Karina Milei.