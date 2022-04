Fue a una entrevista para ser azafata, la rechazaron por su peso y hubo muestras de repudio

“Hoy estoy extremadamente desconcertada”, comenzó el descargo de Josefina Macchi en Twitter. Sin escatimar en detalles, la joven de 25 años relató el desagradable momento que vivió en su primera entrevista de trabajo, luego de no ser seleccionada. Su desilusión por no se elegida, la llevó a saber los motivos y recibió una inesperada respuesta en la que su cuerpo fue señalado como el “problema”. Rápidamente, su historia se viralizó y generó un gran repudio por lo que atravesó. “Lloré un montón pero estoy bien”, aseguró en diálogo con María Laura Santillán en +Noticias, por LN+.

Fue a través del relato de Josefina en el que dejó en claro la discriminación que sufrió por su apariencia física. La egresada de tripulante de cabina pudo concretar su primera entrevista para una reconocida aerolínea internacional, en busca de cumplir su sueño de comenzar a viajar y poner en práctica sus conocimientos.

Josefina relató el episodio en Twitter (Captura Twitter)

Según dijo, la entrevista se hizo de forma grupal y se trató de una dinámica en inglés, requisito exclusivo. Para ello, una compañera presentaba a la otra, luego de una charla entre ellas. “Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite”, detalló Josefina sobre otra postulante y destacó que había detectado que su nivel de idioma era superior a la de su pareja de dinámica, por lo que la prueba no le resultó un problema significativo.

Terminada esta primera instancia, procedieron al momento de la selección. “Nos sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números que ella mencione, entre ellos el mío. Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés, por ende lo primero que pensé fue ‘uy, no quedé’”, contó la joven. Efectivamente, había quedado afuera y de inmediato detectó que fue su compañera de prueba quien había superado la etapa.

La joven detalló todo lo sucedido (Captura Twitter)

Guiada por la intriga y la sorpresa, Josefina decidió hablar con la reclutadora para conocer el motivo por el cuál no había superado la instancia, ya que consideraba que el problema no había sido su performance en otro idioma. Por ello, en inglés, le preguntó a la reclutadora qué podría mejorar en el caso de presentarse a una futura búsqueda. La representante de la aerolínea no dudó en responder: “Honestly, you need to lose weight (Honestamente, necesitas bajar de peso)”. Estas palabras asombraron a la entrevistada, quien acto seguido recibió halagos sobre su nivel del idioma con el que hizo la prueba.

Sin embargo, el comentario de su aspecto físico no pudo ser contrapuesto por otros comentarios que le dijo la reclutadora, quien además le pidió que no comentara esto ya que “no hablaba bien de la empresa”. “Sólo eso le importó”, reflexionó la joven que se retiró del lugar. Inmediatamente al compartir su experiencia, se viralizó y además de superar los 90 mil ‘Me gusta’, se demostró indignada en cada comentario que recibió.

“Lloré después de que me digan ‘tenés que bajar de peso’. Me parece gravísimo. En el momento, uno no se da cuenta. Pensé ‘uy me lo dijo de onda’”, expresó Josefina en diálogo con María Laura Santillán, quien no dudó en llenarla de halagos por su belleza. Con lo que respecta a la situación, la periodista remarcó la gravedad del comentario que recibió la joven profesional como así también el pedido a que guarde silencio sobre el requisito que le acababan de mencionar.

Habló la azafata discriminada por una aerolínea

En ese sentido, indicó que le molestó la actitud de la reclutadora que podría no haber hecho mención al motivo por el que no quedó seleccionada, como lo hizo con otros entrevistados. En cuanto a los requisitos de la aerolínea para acceder a la entrevista, incluye un certificado de un Índice de Masa Corporal (IMC) saludable, el cual lo presentó correctamente.

“Además de agresivo, incomprensible, es antiguo”, afirmó la periodista indignada. La reconocido modelo y periodista Mariana Arias coincidió en las palabras de su colega: “Es viejo, no existe más aferrarse a esos cánones de belleza. No está permitido opinar del cuerpo del otro”. Asimismo, señaló que esta situación no se refleja en los cambios que se llevan en todo el mundo, donde las marcas buscan ser publicitadas por mujeres con gran diversidad de fisonomías y razas.

Obtuvo cientos de respuesta y una de ellas muy especial (Captura Twitter)

El caso de Josefina encendió una gran alerta en redes sociales, donde se llevó a cabo un gran repudio por este tipo de discriminación difundida. Las respuestas que recibió la joven fueron miles, pero fue una de ellas que se destacó y se trató de las palabras de una testigo de la situación, quien participó de la entrevista grupal: “¡Hola Josefina! Soy la chica que te dio un pañuelo a la salida. Lo que te dijeron a vos es lo peor que escuché en todas las entrevistas en las que participé. Ojalá en el futuro nos crucemos como colegas. Te mando un fuerte abrazo”. Ante estas palabras, la joven agradeció a su par y utilizó el humor para enfrentar la situación: “El pañuelo mejor bienvenido. Esperando que me busquen con el maquillaje corrido y los tacos. Deplorable la imagen. Ya nos vamos a encontrar”.