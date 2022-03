NuestrosCuerposLibres, una campaña en redes sociales que busca terminar con la gordofobia en el país

-Es linda de cara, lástima el cuerpo.

-¡No tenemos talle para vos!

-Si adelgazás la vas a romper.

-¡Estás más flaca, estás mucho más linda!

¿Cuántas de estas frases escucharon? Lamentablemente no son los únicos. Hace unos días la socióloga Catalina Singer, que vive en España, tuiteó un mensaje que causó gran repercusión. “Me sentí muy fea durante toda mi estadía en Argentina, volví y se me pasó. Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura”, escribió. Ese mensaje no pasó desapercibido, recibió más de 5000 retuits y casi 100.000 “me gusta”.

Es que en nuestra sociedad está muy presente la gordofobia. Y, justamente para poder visibilizar el estigma de peso y contribuir al debate público es que Instagram, Bellamente y Anybody Argentina lanzaron una campaña sobre el tema.

La iniciativa cuenta con la participación de los activistas Samanta Alonso, Agustina Cabaleiro, Laura Contrera, Brenda Mato y Santiago Fernández Pello, en entrevistas realizadas por Fito Mendonça, con el objetivo de inspirar a toda la comunidad de Instagram a través de sus experiencias personales. Además, se realizaron siete carruseles (publicaciones de varias imágenes en un solo posteo) con ilustraciones educativas desarrolladas por Lia Copello que serán publicados en las cuentas de las tres compañías.

“Queremos fomentar un espacio positivo donde las personas se sientan cómodas expresándose y siendo quienes realmente son. Es por eso por lo que desde Instagram se lanzó esta campaña, para hacer emerger diferentes voces del activismo gordo en la Argentina y, junto con organizaciones expertas, educar y concientizar particularmente a los más jóvenes de nuestra comunidad a combatir el discurso discriminatorio, aprendiendo a identificarlo y a hacer nuestra parte para no reproducirlo”, señala Gabriel Recalde, gerente de Políticas Públicas para Latinoamérica en Instagram.

Una de las piezas gráficas de la campaña #NuestrosCuerposLibres contra la gordofobia

El estigma de peso se refiere a la percepción negativa de las personas basada en su contextura física, que da lugar a la discriminación y la representación de estereotipos. #NuestrosCuerposLibres buscar ser un espacio de expresión positivo e inclusivo en Internet, para apoyar a las personas que estén siendo cuestionadas por su cuerpo o imagen. Adicionalmente, y en esta misma línea, a principios de este año Bellamente se unió oficialmente a Instagram en la lucha contra los trastornos alimenticios y se convirtieron en socias del Centro de Ayuda de Instagram.

“Esta campaña es un ejemplo de cómo la comunicación puede ser una herramienta para generar conciencia e impacto social a favor de la diversidad corporal. Celebro el espacio de visibilización a esta problemática social, y espero que #NuestrosCuerposLibres llegue a lugares donde el gordo-odio sigue siendo tabú”, opinó Candela Yatche, líder de la fundación Bellamente.

¿Qué son la gordofobia y el gordo-odio?

Cuando hablamos de gordofobia nos referimos a todas las acciones, discursos y prácticas que prejuzgan, burlan, rechazan, marginan y vulneran los derechos de las personas con el pretexto de la gordura.

Mientras que en el caso de gordo-odio se hace referencia al rechazo, discriminación y violencia que sufren las personas gordas por el solo hecho de ser gordas. Surge este término como complemento a la gordofobia, ya que la palabra “fobia” se refiere al miedo o temor a algo, como si no fuera controlable o voluntario. En cambio, en este tipo de discriminaciones se busca dejar en claro que implica también el odio y el desagrado por aquellas personas que poseen un cuerpo fuera de los estándares socialmente aceptados fundamentados en el estigma social y la cultura de la delgadez.

“Hoy en día nuestros vínculos se encuentran mediados por las redes sociales y es de suma importancia contar con el compromiso de ellas para desnaturalizar y visibilizar estas violencias -agrega Mercedes Estruch, líder de la fundación Anybody Argentina-. Queremos vivir en una sociedad donde la forma en que nos vemos no sea un valor en sí mismo, una sociedad que abrace la diversidad que somos, mucho más justa e igualitaria.”

Aunque sin cifras oficiales, la discriminación basada en el peso es frecuente en nuestro país y puede tener consecuencias negativas sobre la salud integral, las relaciones sociales, la educación, el empleo y hasta los ingresos, según la Academy for Eating Disorders, incluyendo cuadros de depresión, ansiedad, baja autoestima y mayores riesgos de padecer un trastorno de la conducta alimenticia.