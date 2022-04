“Yo lo juzgué”: Luis Novaresio reveló qué aprendió sobre drogas tras perder a un amigo por una adicción

El folleto distribuido por la Municipalidad de Morón en el que se dan recomendaciones para consumir drogas ilícitas de manera cuidada generó un amplio debate en el pase de los programas que conducen Luis Novaresio y Luis Majul por la pantalla de LN+. Con ese disparador, el conductor de Buen día Nación relató una experiencia personal que lo llevó a interiorizarse sobre cómo ayudar a los adictos.

El afiche titulado “Si salís de joda” fue repartido en uno de los stands del festival La Minga que organizó la Dirección de Juventud de Morón y entre otras cosas recomendaba, sobre el consumo de cocaína, tomar “poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”.

Esta recomendación, junto a la que sugería que era “mejor” fumar “flores” que “prensado”, en relación al consumo de marihuana, generaron controversia y fue la opinión disruptiva de Novaresio, quien recordó tener un amigo muerto por consumir cocaína, la que dio inicio al debate entre los periodistas de LN+.

Luis Novaresio recordó haber juzgado a un amigo adicto que finalmente murió por consumir cocaína

“¿Qué pensás de la frase ‘si bebe alcohol no maneje’? Eso es reducción de daños. Esto que pasó en Morón yo lo viví hace 25 años en Rosario. Fui a una fiesta y repartían estos mismos folletos, preservativos y agua mineral”, recordó el periodista oriundo de Santa Fe. “Estos folletos sirven para dos cosas, para que algunos hagan denuncias tomando un vaso de whisky, no hablo de nadie en particular, o para replantearse y decir qué hacemos con el consumo de drogas recreacional”, consideró.

“Para mi es una burrada lo que hicieron”, respondió tajante Majul, quien conduce el noticiero 8.30 AM junto a Débora Plager y Marina Calabró. “El folleto del intendente Lucas Ghi es tan demagógico como el que denuncia penalmente esto. Por derecha o por izquierda, juegan a la política y les importa un pito la salud psicofísica de quien consume”, aceptó Novaresio, y añadió: “Me parece que tanto lo de Waldo Wolff como lo de Lucas Ghi es un acto demagógico, una preocupación para la tribuna”.

En este sentido, Novaresio se disculpó “por la autorreferencia” y reveló: “Esto lo aprendí por haber perdido a uno de mis mejores amigos, consumidor de cocaína; yo lo juzgué, su entorno familiar lo abandonó, su esposa y sus hijos”.

“¿El sistema de represión de drogas funcionó? No. Esto está amparado por el poder político, por policías y por muchos de nosotros que miramos para otro lado. La política de reducción de daños propone chequear que se va a consumir para evitar que suceda lo que ocurrió en Puerta 8″, comparó el periodista. “El folleto me parece inoportuno, pero no inadecuado”.

El polémico folleto sobre consumo de drogas que repartió el municipio de Morón (Foto: Twitter)

Controversia por el folleto sobre reducción de drogas

“Los mensajes allí incluidos se enmarcan en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, que lleva adelante la comuna”, planteó el gobierno de Morón, en un comunicado publicado en la plataforma de blogs Medium.

En este punto, Novaresio adhirió al “dar información y herramientas para prevenir y tratar y no meterse en la vida de la gente”, pero dijo que el estado actual de cosas “es como prohibir los azúcares para que no haya diabéticos”.

Sin embargo, Majul sostuvo “no compartir el argumento de probar un poquito para que no haya daño. Los programas de reducción de daños están siendo discutidos incluso en Amsterdam”. “La reducción de daño es el consumo informado. Este tema me apasiona porque me golpeó personalmente, se murió este pibe mientras yo le levantaba el dedo y le decía ‘drogón no consumas más’”, recordó Novaresio.

“Por ARDA (la Asociación de Reducción de Daños), estoy convencido de que están preocupados por la salud de quienes consumen; por Lucas Ghi no: es una jugada demagógica. Sé que esta postura me va a costar una sucesión de insultos, pero estoy acostumbrado”, agregó.

Novaresio reveló que aprendió sobre drogas tras perder a un amigo adicto: "Sé que esta postura me va a costar una sucesión de insultos, pero estoy acostumbrado"

“Si no es por el folleto de Morón, nadie está tratando en serio el tema. Si es un problema de salud psicofísica, no es la ley penal la que viene a solucionarlo. Lo que sucede y perturba, es que estamos hablando de algo vinculado con el placer. Entonces es la tentación de meternos en el placer de la vida de los otros. Es el goce, como gritaba Pino Solanas en el Senado”, señaló Novaresio.

“No estoy segura que la gente que lucha contra la adicción esté asociado con el placer, sino con dificultades profundas de la psiquis”, intervino Débora Plager. “Y habitualmente hay terceros involucrados, y muchos de los delitos que terminan en muerte son porque están atravesados por estas sustancias”, completó la periodista.

“El sistema actual de represión de todas las drogas no funcionó, y estadísticamente solo el 7% del consumo es problemático”, insistió el conductor. “El traspaso de la prohibición a la reglamentación del consumo no es de blanco y negro como nos interesa debatir para tribuna”, finalizó.