“Grabois mirá cómo te lo explica Cristina”: la reacción de Majul tras el apoyo de la vicepresidenta a Sergio Massa

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este sábado por primera vez después de que se conocieran los resultados de las PASO del pasado 13 de agosto y se permitió elogiar al actual ministro de Economía y precandidato presidencial del peronismo kirchnerista, Sergio Massa. Para Luis Majul, la frase con la cual la expresidenta se refirió al funcionario sirvió para explicarle a Juan Grabois, el principal crítico de Massa, por qué ella decidió apoyarlo en su carrera hacia la presidencia.

“En su aparición, Cristina no se hace cargo del Gobierno, ¿no tiene responsabilidades como vicepresidenta?”, preguntó Majul durante el pase del Noticiero 8 am con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+, quien le respondió: “Y no es cualquier vicepresidenta, es la que parió esta fórmula y es la que cercó al Presidente, pero hay un dato: ¡Qué pérdida de centralidad! Cuando hablaba Cristina se paraba el país, y ahora no pasó nada”, destacó.

La vicepresidenta se presentó este sábado en el auditorio de la UMET con una disertación que recordó el espíritu de las “clases magistrales” que protagonizaba antes de la campaña presidencial. Si bien no pidió el voto para Massa, explicó por qué no se pronunció sobre el resultado de las PASO y defendió las “últimas decisiones” del ministro, en relación a las medidas económicas anunciadas la semana pasada.

Cristina Férnandez de Kirchner, en la charla en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)

“Primero, fue tediosa la charla de Cristina; la clase magistral la vi completa. Y, además, no hubo una sola autocrítica, ni una sola”, remarcó Novaresio. “Lo que sí hubo, dentro de la estrategia de ganar la provincia de Buenos Aires, fue un apoyo a Massa, y estoy pensando en Juan Grabois, cuando decía ‘Cristina no me lo vas a poder explicar’ (por la candidatura de Massa). Mirá Grabois cómo te lo explica Cristina”, dijo Majul y presentó el pasaje en el que la expresidenta elogiaba al ministro Massa.

“Grabois mirá cómo te lo explica Cristina”: la reacción de Majul tras el apoyo de la vicepresidenta a Sergio Massa

En la disertación, cuando habló de la deuda externa y los vencimientos impagables en el corto plazo, Cristina Kirchner dijo: “Por eso quiero reconocerle algo muy importante al ministro de Economía, por haberle dicho la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional”.

“¿Cuál verdad? Massa un día dijo que el FMI no le podía imponer una devaluación y otro día dijo que el FMI le impuso una devaluación”, preguntó Majul. En la entrevista que le hizo Novaresio, Massa dijo que la que devaluó fue Kristalina Gueorguieva”, recordó Majul.

En efecto, Massa estuvo la semana pasada en LN+ en una entrevista con Novaresio y dijo: “El Fondo te pone condiciones para renegociar la estructura de deuda. En el documento que propone medidas y fija lo que se llama Priority Actions, o sea acciones prioritarias que el Gobierno debe tomar para que el board apruebe los desembolsos, pone la medida de devaluación”.

Sergio Massa con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante una reunión en la sede del FMI en Washington, el 23 de agosto de 2023 Ministerio de Economía

“Esa entrevista que Massa te dio a vos (por Novaresio) es un antes y un después de su mirada frente al Gobierno”, consideró Majul y recordó el pasaje según el cual “por lo menos la mitad (de los ministros de Alberto Fernández) no serían ministros conmigo”.

En este punto, intervino efusivamente Marina Calabró, que conduce el noticiero con Majul. “En términos de gestión, la peor parte la lleva Massa, por eso hay que ver si sus ministros lo eligen a él”, fustigó Calabró y finalizó en duros términos: “La proyección del 150% anual de inflación la tiene él. Y es solo suya. ¿Y ahora es sommelier de ministros?”.