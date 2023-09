escuchar

La tasa de desempleo en Argentina bajó a un 6,2% en el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato, que en principio es positivo por describir una economía prácticamente de “pleno empleo”, esconde una realidad inédita y angustiante: la de los trabajadores pobres.

Para el periodista Marcelo Longobardi, la cifra del desempleo en la Argentina configura un “datazo” ya que, combinada con la alta pobreza y la inflación, describe un escenario “tremendo, estructural y muy grave”. Y se preguntó hasta cuándo puede “aguantar” un esquema económico de bajo desempleo con trabajadores pobres y alta pobreza.

“Hay un dato que es tremendo, porque esto es estructural y es muy grave. Esta semana se va a conocer el dato oficial de pobreza. Hoy da 40,6%. Y el desempleo, este dato es alucinante, es 6,2%. Si tenemos muy bajo desempleo y muy alta la pobreza, quiere decir que hay muchísima gente que trabaja, muchísima gente que trabaja, que es pobre. Es un datazo”, consideró el conductor de radio Rivadavia (AM 630).

Alberto Fernández y Marco Lavagna, titular del Indec Presidencia

“Por más que trabajes, no podés salir de la pobreza. Estos dos datos son dramáticos y explosivos. El atraso cambiario respecto de la tasa de inflación y el hecho de que hay una tasa de pobreza de seis veces más alta que la tasa de desempleo”, añadió.

Asombrado por las nuevas cifras que se conocieron la semana pasada, Longobardi volvió a remarcar que, “por más que trabajes en el sector formal o informal, trabajar no alcanza para salir de la pobreza” y dijo que “este dato es dramáticamente estructural”.

Y apuntó contra el “plan platita” de Sergio Massa, preguntándose si era “sostenible” en el tiempo o no: “La pregunta más importante del fin de semana tiene que ver con si esto aguanta o no. Esta es la pregunta que se formuló medio país, al menos en la discusión pública, durante este fin de semana”.

“Hay dos billones de emisión por mes, el plan platita de Sergio Massa, que está repartiendo plata por todos lados, en la parte política de las últimas medidas, y mucha gente se ha preguntado, con todo criterio, columnistas, analistas, economistas, periodistas, si esto aguanta o no aguanta, si es sostenible. Hay gente que sugiere que sí y gente que sugiere que no. Yo francamente no lo sé, porque eventualmente el factor que determina una crisis es desconocido. Entonces es difícil saber si ese factor va a presentarse o no, no lo sabemos”, manifestó el periodista.

Marcelo Longobardi preguntó si el plan de Sergio Massa "es sostenible en el corto plazo" Collage de fotos/ Archivo

“Pero en cualquier caso, la pregunta más relevante del fin de semana es esta: si este formato que ha armado Sergio Massa para sostener su candidatura presidencial es sostenible en el corto plazo o no. Gasto público, inflación, emisión, atraso cambiario, etcétera, etcétera”, finalizó.

Longobardi, la inflación semanal y “una de las tonterías más grandes que hemos visto”

En su resumen político y económico del programa Esta mañana, Longobardi se refirió también a la publicación de la tasa de inflación semanal que anunció el Ministerio de Economía que dirige el candidato presidencial oficialista.

“El Ministerio de Economía se entretiene midiendo la inflación semanalmente, como para mostrar un número más chiquito… Esto es para los niños”, dijo y criticó en duros términos: “Es una de las tonterías más grandes que hemos visto de parte de un país, pero la inflación en la segunda semana de septiembre dio 2% y en la primera dio 2,1 % o sea que efectivamente el Ministerio de Economía, con independencia del INDEC, está midiendo la inflación a nivel semanal y dio 2%”.

Y finalizó con otro “dato interesantísimo” del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa: “El Presidente lleva acumulado, entre Martín Guzmán y Massa, 650% de inflación. ¡650! Es increíble”.

