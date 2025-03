Hernán Lombardi equiparó a Horacio Rodríguez Larreta con Leandro Santoro: “Dicen cosas parecidas”

En plena cuenta regresiva para el cierre de listas de candidatos para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Económico de la Capital, Hernán Lombardi, señaló que aún no está definido si se presentará y se distanció del exjefe de Gobierno del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, que competirá con su propia alianza.

“En una decisión personal, Larreta decidió pasarse a la oposición en la Ciudad. ¿En qué difiere su discurso con el de Leandro Santoro? En nada. Los dos dicen cosas parecidas”, expresó Lombardi en diálogo con José Del Rio en Mesa Chica, por LN+.

A dos días del cierre, el funcionario porteño remarcó que aún no están definidas las listas del Pro, aunque no mostró apuros. “Lo hemos dicho muchas veces: el candidato es el equipo. Y no es una frase hecha porque venimos transformando la Ciudad desde que Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno”, sostuvo y agregó: “Es sentido común puro, esta Ciudad está infinitamente mejor que antes del 2007. ¿Por qué nos creen las obras que anunciamos, como la línea F? Porque nosotros lo hicimos. A Mauricio le cuestionaban el metrobús y hoy no lo critica nadie porque las obras siempre estuvieron y van a estar”.

Manuel Adorni Será Candidato A Legislador Porteño

Por otra parte, Lombardi se refirió a las discordancias entre el Pro y La Libertad Avanza en la Capital e indicó que le hubiera gustado que haya una oferta única entre ambos partidos. En este sentido, explicó: “De hecho, como diputado yo voté con convicción por los cambios económicos de este año y estoy orgulloso. Lo votamos sin cortapisas, sin esperar cosas de vuelta. Ahora, yo creo que el modelo de la Ciudad, hoy con Jorge Macri a la cabeza, es el rumbo”.

De todos modos señaló que el objetivo es evitar que el kirchnerismo gane en CABA y dijo que la posibilidad de que esta alternativa exista es responsabilidad de “los que rompen”. Además, atribuyó que la propuesta del Pro se respalda en las obras que se hicieron a lo largo de los 18 años de gestión y sintetizó: “Ofrecemos una mejor ciudad para ser vivida”.

En cuanto a las propuestas de su partido, Lombardi subrayó: “El gobierno de la Ciudad recortó el gasto político, pero no cortó la obra pública. Siempre se pueden corregir cosas y mejorar, pero no hay que romper el modelo”. En tanto, remarcó que lo que quieren todos los porteños es que bajen los impuestos.

