Lombardi habló del nuevo cargo que tendrá en la Ciudad y del cruce entre Manes y Santiago Caputo

El diputado Hernán Lombardi habló sobre su designación al frente del Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires que se dio a conocer este lunes, un cargo que estaba vacante desde la renuncia de Roberto García Moritán. “Tengo el desafío de intentar ayudar a que Buenos Aires sea productiva. La Ciudad produce el 20% de lo que produce la Argentina, no solo en turismo e industrias culturales, sino también en economía del conocimiento, capital humano”, expresó al respecto.

Entre sus desafíos a encarar en la nueva gestión, enumeró “poner fuerte al aparato productivo de la Ciudad para combatir el desempleo”, “poner normas claras” y “destrabar la burocracia”. “Lo bueno es combinar siempre experiencias con renovación, es una sana combinación”, añadió este martes en diálogo con Radio Rivadavia.

Al mismo tiempo que Lombardi fueron designados José Grippo como secretario de Legal y Técnica, en reemplazo de Leticia Montiel; y Horacio Giménez -quien fue jefe de la Policía Metropolitana, la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri- al frente de la cartera de Seguridad y en reemplazo de Waldo Wolff. La noticia fue confirmada por el mismo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a través de un posteo en su cuenta de X.

Cambios en el gabinete



Es tiempo de policías, Horacio Giménez, con más de cinco años al frente de la Jefatura de la Policía Metropolitana y una amplia trayectoria, asume como Ministro de Seguridad. No tenemos dudas de que su profundo conocimiento en la materia y su compromiso… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 3, 2025

“Tengo una gran opinión de Horacio Giménez, es un tipo muy valioso para el tema de seguridad. Me encanta la elección”, expresó al respecto Lombardi. A su vez, reveló que mantiene conversaciones regulares con Mauricio Macri y que le consultó antes de aceptar el nuevo cargo en el ministerio porteño. “Yo miro la Ciudad hoy y es otro lugar. Pro hizo mucho por Buenos Aires y a Macri lo veo apasionado por los temas de la Argentina y apasionado por el cambio, como estuvo siempre”, consideró.

Tras ello marcó: “ Yo siempre dije que Macri está inscripto no solo en la historia sino en el futuro de los argentinos . Nadie despreciaría la experiencia y el conocimiento que tiene Mauricio, eso es de países fracasados, de los que dejan a su gente valiosa en el pasado. Mauricio está inscripto en el futuro”.

La pelea entre Manes y Santiago Caputo

En otro tramo de la entrevista se refirió al polémico cruce entre Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo que tuvo lugar el fin de semana en la apertura de sesiones en el Congreso, luego de que el diputado agitara una Constitución desde su banca en medio del discurso de Milei. “Me pareció un despropósito lo de la Cámara de Diputados. La falta de respeto de Manes frente al Presidente fue una grosería, pero lo otro (por la agresión de Caputo) no debió haber sucedido. Todas estas situaciones no son buenas, no aportan nada”, comentó.

Sin embargo, cuestionó la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la que se refirió Manes durante su interrupción al discurso del Presidente. “¿Es constitucional? Sí. ¿Es una buena práctica? No. Cuando uno habla de instituciones, no es solo un concepto republicano, sino también se habla desde el punto de vista práctico”, explicó y sumó: “Solo vas a tener un buen país cuando generás confianza y la Argentina tiene un largo historial de falta de confianza. Hay muchísima gente en contra de esto y eso genera una inestabilidad que no es buena”.

El cruce entre Manes y Caputo tras la apertura de sesiones.

Lombardi también apuntó contra la oposición, a la que tildó de “casi golpista” por no asistir a la apertura en el Congreso. “Eso es no respetar un mandato presidencial, y a ellos se les paga para que vayan, no para que no vayan. Los kirchneristas nos tienen acostumbrados a eso, pero hay que tratarlos con firmeza porque están preparados para buscar el resquicio para meterse e intentar volver”, consideró.

Finalmente, remarcó la importancia de mantener la cordialidad y el diálogo para “construir un crecimiento desde la paridad”. “Con inflación nada es posible, ese es un tema en el que tenemos coincidencias con el Gobierno nacional”, dijo y cerró: “La condición necesaria era la estabilidad. Ahora que tenemos una macroeconomía que se ordena, fundemos las bases para el crecimiento”.

