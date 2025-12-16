Horacio Rosatti habló de la integración de la Corte y pidió que haya más nombramientos: “Se nos complica irnos de vacaciones”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, volvió a referirse a la conformación del máximo tribunal, dijo que trabajan al límite y pidió que vuelva a ser integrada por cinco magistrados. Sin embargo, destacó que este año hubo un récord histórico de sentencias, con más de 13.000, el mayor desde la creación del organismo.

“En la Corte ahora somos tres pero deberíamos ser cinco. Estamos jugando un partido de fútbol de 11 con siete jugadores. Se nos complica irnos de vacaciones. Ahora, todas las semanas tenemos acuerdo, la reunión conjunta en la que fijamos sentencias. El 98% de las firmas son por unanimidad”, planteó Rosatti en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.

Por otra parte, sugirió que una Corte ideal está conformada por cinco integrantes, el número histórico, y sostuvo que con tres es difícil compatibilizar la redacción, además de que destacó la calidad de los candidatos como una responsabilidad. “Con cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Con siete, la mayoría es cuatro y es una órbita más extensa. Para mí habría que tratar sólo los temas estrictamente constitucionales. Esto implicaría que habría más casación para que, a partir de criterios uniformes, nosotros solo tengamos que revisar ese criterio una sola vez. Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”.

También comparó la Corte con la de Estados Unidos y afirmó que la norteamericana trata menos de 100 sentencias por mes, y lo adjudicó a “una sociología distinta”. “Ellos se sientan antes a ver qué temas van a tratar. En cambio, el abogado argentino es muy astuto”, esclareció.

Rosatti expresó que el Poder Judicial es el más conservador de los tres porque así fue diseñado y agregó que, a pesar de que todos los ciudadanos están por debajo de la Constitución, eso lleva a cortocircuitos entre los jueces y los políticos. “Esa incomprensión siempre está. El político quiere cambios rápido y es elegido, pero el juez mira si todo es compatible con la Constitución. Es inexorable”, sumó.

El presidente de la Corte Supresa se refirió a la situación del narcotráfico en la Argentina, una de las problemáticas más preocupantes, y contó que hacía mucho tiempo no le llegaban casos vinculados, pero que en los últimos dos años se convalidaron más de 100 condenas. Destacó que empezaron a caer causas y añadió: “A mí me gusta eso, que se ponga el reflector. La situación ha mejorado”.

La confianza en la Corte

Entre otros temas, Rosatti se refirió al nivel de confianza en la Corte Suprema, el cual ha crecido en el último tiempo. El juez dijo que siempre es bajo, en todos los países, debido a que las decisiones de la Justicia dejan, por lo menos, a la mitad insatisfecha y porque la sociedad tiene una “legítima expectativa en que las cosas se resuelvan rápido y en la forma en que ella percibe, sobre todo en los temas penales y de culpabilidad”. De todos modos, aseguró que el crecimiento le parece “verosímil”.

Rosatti dijo que el Poder Judicial es el más conservador de los tres Santiago Filipuzzi

“La Justicia tiene otro tiempo y otros procedimientos. Es más lenta y aburrida. También hay malos ejemplos en el interior de la Justicia. Lo alentador que veo en el último tiempo es que hay una capacidad autodepuradora respecto a sus malos ejemplos, el Consejo de la Magistratura está trabajando fuertemente en eso. Ha habido sanciones duras, explicaciones y gente que renunció, y eso se va incrementando", continuó.

En tanto, el juez comentó que existen tres sistemas en el mundo para la elección de magistrados: la popular, como México, que fue muy debatida; la segunda, como era antes de la reforma de 1994, en la que el Presidente elegía y mandaba al Senado a su candidato; y la tercera, que es la del concurso, en la que el Consejo de la Magistratura hace una selección.

Por último, Rosatti analizó qué es lo que hace que en la Justicia haya consenso y lo adjudicó a que son menos integrantes. “Después, es una tarea permanente que no se hace sobre la base de intercambio de favores, porque el Consejo de la Magistratura ha bajado su personal de planta en orden del 15% y funciona mejor. Se puede hacer, hay que ponerle voluntad. Además hay una conciencia de todos para lograr los cometidos”, siguió.