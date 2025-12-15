Presupuesto: el oficialismo todavía no cerró el dictamen con los gobernadores, pero apunta a darle media sanción el miércoles

Con modificaciones menores al proyecto de ley original, el oficialismo buscará aprobar mañana el dictamen del proyecto de presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, primer paso para llevarlo al recinto este miércoles. Sin embargo, los gobernadores y sus respectivos bloques –incluso los aliados- todavía no ven reflejados en el texto las demandas más importantes que le transmitieron al ministro del Interior, Diego Santilli, por la dureza que exhibe el Ministerio de Economía.

“Están demasiado intransigentes”, reprochó, visiblemente ofuscado, un diputado aliado a la salida de una reunión que, a media tarde, congregó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a los referentes de los bloques dialoguistas en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí estuvieron Santilli e Ignacio Devitt, flamante secretario de Asuntos Parlamentarios: ambos descuentan que el dictamen saldrá y que habrá media sanción esta semana. El interrogante es cómo. Y a qué costo, si lo tiene.

Los pedidos fueron de la más diversa índole –sobre todo más obras públicas- pero hubo dos a los que Guberman, fiel custodio del superávit fiscal, ya les bajó el pulgar: las transferencias por la coparticipación la ciudad de Buenos Aires y los giros que la Nación debe realizarles a las 13 provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Anses. Dos demandas que, de figurar en el presupuesto, impactarían de lleno en el superávit del 1,5% del PBI que prevé el Gobierno para el año próximo.

Las Comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda designaron autoridades. Prensa Diputados

El problema de la coparticipación porteña desvela a Jorge Macri y al bloque de Pro, que hizo del reclamo su bandera. El jefe de gobierno porteño pretende que el Gobierno cancele una deuda de $274.000 millones por este concepto e incluya en el Presupuesto 2026 una cláusula que garantice que la Nación le transferirá de manera semanal el 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.

El secretario de Hacienda se mantuvo en sus trece aunque, según trascendió, hizo una contrapropuesta. Todavía no hay acuerdo. Todavía más fría está la negociación por los fondos adeudados a las provincias con las cajas previsionales no transferidas a la Nación. El planteo lo llevó Gisela Scaglia, jefa del interbloque de Provincias Unidas: tanto Córdoba como Santa Fe tienen sus cajas en rojo y advierten que la partida que se fijó en el presupuesto –de $122.000 millones- está lejos de ser suficiente.

“Planteamos por enésima vez el problema pero la respuesta, otra vez, fue ‘cero’”, fue la queja unánime a la salida de la reunión. El bloque de Provincias Unidas ya anticipó que firmará un dictamen en minoría.

Solo cinco firmas

Los libertarios no desesperan. Descuentan que mañana obtendrán el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto, que esta tarde se constituyó con sus nuevos miembros y que tendrá a Bertie Benegas Lynch nuevamente como presidente. De los 49 miembros que conforman esta comisión, 20 corresponden a La Libertad Avanza; con otras cinco firmas más el objetivo estará cumplido.

Para ello el oficialismo se encargó de distribuir los lugares en esta estratégica comisión entre las bancadas amigas, entre ellas la flamante “Elijo Catamarca”, del gobernador aliado Raúl Jalil, e Independencia, del tucumano Osvaldo Jaldo, reciente beneficiario de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones. También los sanjuaninos de Producción y Trabajo, del gobernador Marcelo Orrego –cercano a la Casa Rosada- se aseguraron una silla.

Está clara la estrategia del oficialismo: negociar de manera bilateral con los gobernadores más cercanos con concesiones de bajo impacto fiscal y prescindir de los bloques y aliados cuyas demandas son más caras. Habrá que ver si, en esta estrategia, ninguneará a Pro. De hecho, la Oficina del Presidente difundió esta tarde un comunicado mediante el cual informó el envío al Congreso de una reforma a la Ley de Glaciares, que pidieron provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan.

La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado Prensa Diputados

La intención del oficialismo es dictaminar, también, sobre otros dos proyectos económicos de fuerte carga simbólica para la administración libertaria: la denominada “inocencia fiscal” −con la que apuesta a incentivar la formalización de los dólares “debajo del colchón”− y la iniciativa que apunta a prohibir el déficit fiscal. Para ello se constituyó la Comisión de Legislación Penal, la cual será nuevamente presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA).

Con este paquete de proyectos el oficialismo irá al recinto en una sesión especial este miércoles a las 14. Será una sesión larga y todo indica que las negociaciones se estirarán hasta último minuto, pero los libertarios no esperan demasiados contratiempos, al menos para la aprobación en general. Las sorpresas, si vienen, serán de madrugada, durante la discusión en particular de los artículos.