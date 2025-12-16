Javier Milei destacó la victoria de Kast en Chile y dijo que Sudamérica se aleja de “la calamidad del socialismo”

Horas después del anuncio de la nueva política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el presidente Javier Milei dio este lunes un discurso en la cena de fin de año de la Fundación Faro, donde destacó la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile y apuntó contra el socialismo en toda la región. Además criticó a la cultura woke a raíz del atentado de este domingo en Australia y habló sobre el giro económico del Gobierno.

Milei ingresó con su canción de cabecera, Panic Show, de La Renga, y abrió su discurso haciendo alusión al atentado ocurrido este domingo en Australia, sobre el cual aseguró: “Quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo, en un contexto en el que el antisemitismo encuentra expresiones cada vez más aberrantes. Esta amenaza trasciende al pueblo judío, en tanto se trata de una afrenta contra la libertad misma. Son asesinos que están dispuestos a matar a sangre fría por unas diferencias”.

Luego, le dio sus felicitaciones a José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile de derecha que ganó las elecciones de este domingo. Al respecto, destacó que el país vecino hoy empieza a “vivir una nueva era” y añadió: “Es una señal de que Sudamérica ha despertado y ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

En esta línea, el Presidente remarcó el avance de la derecha en la región y comparó la situación en Chile con la de la Argentina cuando tomó el poder, dos años atrás. Cuestionó la gestión de Alberto Fernández, las anteriores y a los economistas que criticaron sus políticas de gobierno, y declaró: “Se creían tan inteligentes y tan creativos que pensaron que podían ganarle a la realidad misma, sesgados por su fatal arrogancia. Creyeron que el gasto público desenfrenado, financiado con emisión monetaria o deuda puesto al servicio de estimular el consumo era una forma de hackear el sistema, creando una máquina de crear riqueza como si la vida fuese una partido de Sims”.

"Sobre el atentado terrorista islámico que se llevó adelante este fin de semana en Australia y paralizó al mundo entero: Primero, quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo"



🗣 @JMilei, Presidente de la República Argentina. pic.twitter.com/7UihT70kvI — Fundación Faro Argentina (@fundfaro) December 16, 2025

“Un gobierno liberal se dedica a equilibrar la cancha y a respetar los derechos naturales. Después, que obren los individuos. Los que hablan de la micro son corruptos, están haciendo lobby. Este es un gobierno honesto”, siguió el mandatario.

Asimismo, cuestionó las políticas de las gestiones anteriores y aseguró que implementaron el “Estado de bienestar”, que consiste en utilizar dinero ajeno destinado a un tercero, y explicó: “No puede funcionar porque el político no experimenta el costo que sufre el sector privado ni sabe qué quiere. Siempre lo va a hacer mal. Por eso la mejor política para un gobierno es achicar el Estado. Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0 y bajamos 2,5 puntos del PBI de impuesto. Y vamos a seguir en este camino”. Allí se tomó un respiro de su discurso e hizo una mención a Luis Caputo, que estaba en el público, para definirlo como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

“Este es el mejor proceso de estabilización de la historia, no solo de la Argentina, sino del mundo. Cuando nosotros decíamos que íbamos a poner en caja al sector público en un año, decían que eso era imposible y, a lo sumo, se podía hacer un punto por año, y que no íbamos a poder terminar el mandato en equilibrio fiscal. Y lo hicimos. Bajamos a la mitad el número de ministerios. A los seis meses cerramos el déficit cuasifiscal, que nadie metía dentro de la campaña. Y mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, recalcó.

Acto seguido, acusó que este año, el Gobierno debió soportar ocho meses de “ataque permanente” sobre el programa económico y que hubo un “ataque especulativo” de 41.000 millones de dólares respecto a la dolarización de M2. “Sin embargo, miren lo fuerte que es el programa que está de pie y hoy la Argentina vuelve a crecer nuevamente”, retrucó.

Milei celebró la victoria de Kast en Chile Mario Sar

El Presidente llegó minutos antes de las 21 a la sede de Puerto Madero del Yacht Club, el lugar en el que tradicionalmente hace sus eventos la Fundación Faro, a cargo de Agustín Laje. En el salón lo esperó gran parte de su equipo de gobierno: su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Además estuvieron todos los ministros.

A la cena asistieron 400 invitados, entre los que hubo miembros del Gobierno y empresarios de sectores como el agro, energía y el mundo de los bancos y las finanzas. Antes de Milei tomó la palabra Laje, quien llamó a sus seguidores a “dar la batalla cultural”, celebró el avance del liberalismo en la región e indicó: “El futuro es de derecha”.