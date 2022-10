Javier Milei contó que una cena con un sindicalista lo llevó a querer ser presidente

escuchar

El diputado por La Libertad Avanza Javier Milei habló el domingo sobre los eventos que lo motivaron a querer presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2023 y sorprendió al relatar que una de las historias involucraba a un referente sindical, según reveló durante una extensa charla que mantuvo con José Del Rio, por LN+.

Durante su paso por Comunidad de Negocios, Milei hizo referencia a dos hechos que en particular terminaron por definir el inicio de su carrera electoral. “Uno de ellos fue una cena con Marcelo Peretta [referente del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos], un sindicalista con perspectiva liberal”, contó.

Y detalló: “Estando con mi hermana [Karina Milei] y con su mujer, él decidió llamar a sus hijos y les hizo poner una boleta de las elecciones presidenciales pasadas sobre la mesa. Una vez allí, me pregunta: ¿A dónde están las ideas de Milei acá?, ¿Quién representa las ideas de Milei?”.

“Eso me hizo entender que si vos no te metes en el barro, los políticos se te van a reír en la cara. Te dicen que te escuchan pero al final no te dan ni cinco de pelota”, admitió el también economista. Y recordó: “No podía quedarme haciendo nada”.

Luego, profundizó sobre el segundo suceso que lo marcó. “Otro hecho importante que me llevó a querer ser presidente fue el avance de la censura sobre los liberales. Llegué a dudar sobre cómo íbamos a poder mantener nuestra capacidad de luchar una batalla cultural si nos lo estaban impidiendo de todas las maneras que podían”, sostuvo.

Consultado sobre si tiene miedo de asumir el rol de jefe de Estado, remarcó: “De tener miedo, no me hubiese metido donde me metí”. Y completó con un ejemplo de por qué es crucial involucrarse para hacer la diferencia: “Vos vas a un partido de Argentina, la hinchada es fabulosa, el colorido es fabuloso, los cantitos son fabulosos. Es emocionante. Ahora, vos pones la pelota en el medio. ¿Crees que se mueve con eso?”.

