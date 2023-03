“Javier Milei no tiene techo”, las chances de Axel Kicillof y qué pasa si Mauricio Macri juega en la interna, el análisis de Rosendo Fraga

escuchar

“Javier Milei no tiene techo”, planteó Rosendo Fraga durante el primer programa del año de Comunidad de Negocios, en donde analizó la coyuntura y sostuvo que se vive una época de grandes cambios en materia política.

En diálogo con José Del Rio, por LN+, sostuvo que en la Argentina la batalla electoral debe pensarse entre tres espacios y no solamente entre dos, como sucedió históricamente. “Si miro para atrás yo digo que la tercera opción en la elección se polariza y desaparece, pero hoy no es así. Y no lo es en todo el mundo, donde la polarización de los partidos han cambiado esto. Parecía que Trump y Bolsonaro tenían techo y después no fue así. Aunque no estoy diciendo que sea probable que Milei gane”, argumentó.

Rosendo Fraga: "Milei no tiene techo"

En mira a las elecciones PASO, en las cuales los espacios podrán definir quiénes serán sus candidatos a partir del voto popular, el analista se animó a vaticinar los resultados del oficialismo y de la oposición. “No caben dudas que unas PASO en el Frente de Todos las gana Cristina. Ahora, la segunda vuelta es otra cosa”, aseguró. Del mismo modo, opinó que en Juntos por el Cambio, Mauricio Macri “es una figura que concita al votante del PRO en forma muy marcada, muy fuerte”.

Cristina Kirchner, durante la sesión de la Asamblea Legislativa Ricardo Pristupluk - La Nacion

En otro momento, profundizó en la interna del oficialismo y sostuvo que trae consecuencias sobre las cuestiones de gobierno hoy. Aunque observó que las diferencias dominan el escenario político en todos los espacios. “Es la causa política principal por la cual no se enfrentan los problemas. Todos tratan de postergarlos hacia adelante”, dijo.

Sobre la situación del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, resaltó la figura del gobernador Axel Kicillof como “la principal apuesta del kirchnerismo”. “Tienen una provincia posible y probable y una Nación difícil”, dijo Fraga. Y explicó: “La provincia es probable, se gana por un voto, la oposición está dividida y el oficialismo tiene el poder”.

Axel Kicillof Mateada con la gente te en pza islas Malvinas , La Plata Matias Adhemar

Sin embargo, ese análisis se diferencia a nivel nacional donde plantó que el panorama es distinto. “El oficialismo tiene el poder, pero la oposición está más vigorosa, la posibilidad del oficialismo parte de ese particular sistema electoral que tiene la Argentina en el que gana el primero en llegar a 40%, y si la oposición va dividida y el segundo no llega al 30% triunfa en primera vuelta”, opinó.

En cuanto a la figura de Alberto Fernández en el escenario electoral, Fraga sostuvo: “El Presidente especula que Cristina no va a ser candidata, cosa que para mí todavía no lo sabemos. Pero si eso llega a suceder, Fernández tiene chances de ganar una PASO contra otros candidatos. Después, sus posibilidades de ganar son limitadas o remotas. Pero ganar unas PASO sería una forma de terminar su mandato con un éxito político”.

