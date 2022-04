Jonatan Viale, sobre el acampe en la 9 de Julio: “Siembra piqueteros y cosecharás caos”

La fábrica bíblica es: “Siembra vientos y cosecharás tempestades”. Pues bien, en eso estamos, el kirchnerismo hace 20 años que viene sembrando piqueteros y hoy cosecha un caos total en la calle. ¿Cómo fue que el kirchnerismo sembró piqueteros? Hace 19 años Néstor Kirchner se hacía el tonto con los piquetes y los dejaba crecer. Es más, en lugar de combatirlos, el kirchnerismo los financió los fomentó y los cooptó.

30.000 personas durmiendo por segundo día consecutivo en la 9 de Julio. Media cancha de boca durmiendo en la 9 de Julio. Te cuento la logística: 75 micros, 125 carpas, 10 gazebos, 3.000 banderas, alimentos, baños químicos.

Siembra piqueteros y cosecharás caos ¿qué significa sembrar piqueteros? Significa que convertiste al estado en rehén de los movimientos sociales. ¿Cuántos planes y beneficios sociales entrega el gobierno nacional? 20.170.628. ¿Cómo llegás a esta cifra?

5.669.662 planes “Sumar”; 4.384.769 AUH; 4.156.589 tarifas sociales; 2.320.569 tarjetas “Alimentar”; 1.412.727 pensiones no contributivas; 1.141.309 planes “Potenciar Trabajo”; 775.426 planes “Progresar”; 156.482 planes “Primera Infancia”; 153.095 programas nacionales de empleo. Total: 20.170.628 beneficios sociales

¿Cuánta gente aporta para bancar esto? 6 millones de personas. 6 millones sostienen 20 millones. Inviable. Pero además de ser inviable, entrás en una lógica perversa: ‘Dame más o corto’. Hace 21 años que los grupos piqueteros dicen lo mismo y hacen lo mismo y durante esos 21 años ningún gobierno tuvo el coraje de cortar esta lógica extorsiva. ¿Por qué? Porque tienen pánico; porque no quieren un muerto en la calle. Yo le llamo “síndrome Kosteki y Santillán”.

Pregunto: ¿qué pasa en cuba cuando hay un piquete o un acampe en la vía pública? No existe. ¿Qué pasa en china cuando hay un piquete? No existe. ¿Qué pasa en nueva york cuando hay un piquete? No existe. ¿Sabes por qué? Porque el orden público no es derecha ni de izquierda. Es orden, nada tiene que ver la ideología con el cumplimiento de la ley. Nadie discute, aún en los países socialistas, que la calle es sagrada y que siempre debe primar el respeto al otro.

¿Qué pasa en buenos aires cuando hay un piquete? El año pasado hubo 713 solo en Capital Federal. O sea, 2 por día.

¿Qué pasó en la argentina? Hace 20 años que murió el orden. Es más, el kirchnerismo que gobernó15 de los últimos 19 años fomentó el caos, fomentó el desorden, fomentó la anarquía.

En argentina puede pasar cualquier cosa porque la ley es opcional. Podés tomar una comisaría, podés tomar una empresa, podés tomar un terreno, podés tomar la 9 de Julio. Podés tomar la panamericana; podés tirar piedras; y no pasa nada.

Ergo, ¿cuál es el mensaje que le baja el gobierno a la sociedad argentina? Cumplir la ley es para boludos. ¿Cómo le va en la Argentina al que viola la ley? Muy bien; corto la calle y me gano un plan; tomo un terreno y me gano un subsidio. Robo una vacuna y no pasa nada; robo una imprenta y me dan una pensión de $ 500.000. Cuanto más violo la ley, mejor me va.

El acampe frente al ministerio de Desarrollo Social Gerardo Viercovich - LA NACION

¿Qué pasa si cumplo la ley? Me va mal. Me levanto temprano, trabajo 12 horas, estudio, me capacito, me perfecciono, respeto la ley, pago los impuestos; respeto las normas de transito, no me quejo, no corto la calle; no pido planes, gano $ 80.000 y no llego a fin de mes. Conclusión nefasta: no tiene sentido el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, el talento, el estudio, el trabajo, el entrenamiento, la planificación”.

A ver... Nosotros somos hijos y nietos de la movilidad social ascendente. ¿Qué nos enseñaron abuelos y padres?

1. Levantante temprano.

2. Estudiá.

3. No jodás al otro.

4. Trabajá.

5. Respetá a tu jefe.

6. Respetá a tus compañeros.

7. Planificá.

8. No quemes la plata.

9. Ahorrá para comprar tus cosas.

Hoy los valores centrales en argentina son otros:

1. No hace falta estudiar.

2. No hace falta esforzarse.

3. No hace falta trabajar.

4. No hace falta planificar.

5. Quemá la plata.

6. Quejate.

7. Hacé un piquete.

8. Toma un terreno.

9. Hacé ruido.

10. Hacé quilombo.

El kirchnerismo es el principal impulsor de este cambio de valores. Te juro que es un problema moral. Por eso, tenemos 17 millones de pobres. Por eso, tenemos 4 millones de argentinos viviendo en villas. Por eso, tenemos estos números de pobreza africana.

-52,0% Gran Resistencia (Chaco).

-51,5% Concordia (Entre Ríos).

-47,8% Gran San Luis.

-45,0% Formosa.

-44,6% Gran Mendoza.

-42,7% Gran Tucumán.

-42,3% Gran Buenos Aires.

Pese a esto, fijate lo que dice el ministro de trabajo Claudio Moroni. “Aún con esta inflación, no veo problemas de salario”. ¿Te das cuenta que viven en un termo?; el país explota; la gente no llega a fin de mes; y el ministro de trabajo no ve ningún problema con el salario. Fijate lo que dijo hoy el secretario de comercio, Roberto Feletti: “Milagros uno no hace”. Feletti, el milagro es que usted todavía sea secretario de comercio. Con usted como funcionario, la inflación sube un punto por mes;

El milagro es que la sociedad argentina todavía se está bancando con bastante calma esta debacle. Agradezca que estamos ante un pueblo demasiado manso. Mientras tanto; mirá en lo que anda el presidente de la nación. (Video de Alberto Fernández)“Que hayamos logrado enclavar el instituto que lleva el nombre de Perón (aquí) es maravilloso”.

Alberto está contento porque “enclavó” el Instituto Juan Domingo Perón en Recoleta. Casi 6 puntos de inflación pero el presidente juega al transgresor en recoleta. La ciudad tomada por 30.000 piqueteros del polo obrero pero el bloque de legisladores del Frente de Todos proponen cambiar el nombre de avenida Rivadavia por “Malvinas Argentinas”. Todos los días se esmeran en demostrar que viven en un frasco y que están totalmente fuera de la realidad.

Mi recomendación es que lo escuche al ministro (Gabriel) Katopodis: “Si seguimos con la interna, nos van a cagar a palos”.