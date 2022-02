Jonatan Viale, sobre la posible ruptura del Frente de Todos: “Siempre se pelean, pero terminan juntos”

Este miércoles, en su clásica columna política de +Realidad, Jonatan Viale se refirió al supuesto malestar que existe en el Frente de Todos entre los que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y los que están más cerca del presidente Alberto Fernández, luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del partido en diputados por estar disconforme con el acuerdo con el FMI. Para el periodista, no se debe “caer en la trampa de la interna peronista”. “Siempre se pelean, pero terminan juntos”, sentenció.

“Hace tres días se repiten sistemáticamente las mismas palabras: ‘ruptura, divorcio, quiebre, fractura, interna’. Mi único pedido es que no volvamos a caer en la trampa de la interna peronista”, arrancó Viale.

“Es verdad que están peleados, es verdad que piensan distinto -continuó-, es verdad que se odian y están compitiendo para el 2023. Pero, por favor, no nos olvidemos que para las cosas importantes son el mismo sujeto político. Si perdemos de vista esto, estamos sonados”.

“Si perdemos de vista esto, ellos logran su cometido: volverte rehén a vos de la interna de ellos”, añadió el periodista.

Más adelante, el conductor de LN+ expresó lo que buscaba cada facción de la ruptura oficialista. “¿Qué quiere Cristina? Jugar a diferenciarse para consolidar su núcleo duro y tener un candidato propio el año que viene: Máximo (Kirchner), Wado (de Pedro) o (Axel) Kicillof”.

“¿Qué quiere Alberto -añadió-. Seguir haciéndonos creer que esta vez sí nace el “albertismo”, y va a tener el poder”.

“No caigamos en su trampa. Siempre se pelean, se gritan, se insultan, se critican, pero al final, terminan juntos. Ellos juegan siempre al policía bueno y al policía malo, pero al final comparten boleta y se cuidan de no ir presos”, aseguró el conductor de LN+.

“El peronismo siempre hace lo mismo: juega a ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. Pero ¿cuál es la ideología del peronismo? El poder”, aseveró.

Más adelante, el periodista señaló las cuestiones para las cuales los representantes del FdT no tienen internas: “Para comprar empresas de energía no hubo grieta, para comprar medios de comunicación, tampoco; para la vacunación vip, no hubo grieta”.

“Conclusión: se pelean, se odian, compiten, pero los une un pragmatismo feroz dado por el instinto de supervivencia. Se necesitan para sobrevivir. Por eso, las peleas de cabaret son eso: peleas de cabaret”, concluyó Viale.