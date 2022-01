La reacción de Juntos por el Cambio: “Queda claro que hay una grave crisis interna en el Frente de Todos”

Juntos por el Cambio reaccionó con preocupación a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista. Varios de sus miembros advirtieron que esta ruptura muestra que la coalición de gobierno fue un “rejuntado” para ganar en 2019. Cristian Ritondo, Mario Negri y Alfredo Cornejo fueron algunos de los miembros de la oposición que se expresaron.

El radical Mario Negri dijo: “Queda claro que hay una grave crisis interna en el Frente de Todos”. Y agregó: “Es la primera vez que un presidente peronista pierde el control de sus bloques parlamentarios”.

El senador Cornejo advirtió: “Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años. No tienen un programa común y solo se unieron para conquistar el poder. Esta falta de coincidencias, no han hecho más que generar incertidumbre desde que están en el gobierno”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En tanto Ritondo, dijo en declaraciones a Radio Mitre que cree que la Argentina “tiene que encontrar un plan económico, esto demuestra que hubo un rejuntado para ganar una elección, y no había un proyecto de país ni de gobierno”.

“Venía diciendo que había un silencio que aturde, por parte de los máximos dirigentes del kirchnerismo; era una señal positiva que no fuéramos al default, aunque conocíamos un preacuerdo nada más. El silencio del kirchnerismo, no de los procesados que convocan a la marcha, que aturdía e iba a estallar. Hay que ver qué reacción tiene el presidente; yo creo que suma debilidad”, consideró Negri.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, remarcó: “Esperamos que el oficialismo sea responsable y no extreme posiciones, en el medio está la Argentina y una situación muy compleja”. Y sumó: “Nosotros seremos serios, actuaremos con responsabilidad y templanza, y nos correremos de cualquier escenario de “cuánto peor mejor”.

En tanto, el exgobernador de Mendoza Julio Cobos analizó los efectos de la renuncia de Máximo Kirchner: “Como sucedió luego de las PASO, las internas del oficialismo impactan en el gobierno de nuestro país. En este caso es peor: lesiona la autoridad presidencial y quita credibilidad y estabilidad. Por el bien de Argentina pedimos responsabilidad a todos los sectores del oficialismo”. Y abogó por la responsabilidad de la oposición. “Trasciende el ahora y las internas del oficialismo; lo prioritario es aportar soluciones duraderas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Poco después, el exministro de Cultura Hernán Lombardi emitió un juicio de valor en su cuenta de Twitter y calificó al oficialismo de “irresponsables”. En la misma línea, la diputada Mariana Zuvic manifestó: “El hijo de la Vice juega a hacerle terrorismo marginal a su propio gobierno. Hace berrinche porque perdió, y como el padre, no se le ocurre otra respuesta que robarse la pelota. Patéticos”.

También, la diputada nacional Paula Oliveto arremetió contra el Frente de Todos. “Irresponsable. No les importa la incertidumbre que generan. Este mes la inflación está altísima. La gente no llega a fin de mes y estos egoístas millonarios se miden el poder generando más crisis. A la irracionalidad tenemos que contestarle con unidad y responsabilidad”, escribió en su cuenta.

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque en desacuerdo con la estrategia para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y abrió una crisis interna profunda. En su carta, Kirchner hizo duras críticas al equipo económico.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado, escribió, entre otras cosas, Máximo Kirchner.