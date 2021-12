Jony Viale, al hueso: “El que dejó sin Presupuesto al Gobierno se llama Máximo Kirchner”

El periodista Jonatan Viale criticó la actitud de Máximo Kirchner en el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto 2022 -que terminó siendo rechazado- y lo comparó con el famoso emperador de Roma, Nerón.

“En el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón pronuncia la frase más famosa: ‘Si Roma no es mía, Roma arderá'. Efectivamente, se produce el incendio más grande de la historia de Roma. La ciudad arde durante cinco días y cinco noches, no queda nada en pie”, comenzó relatando el conductor.

“¿A quién le echa la culpa Nerón? ‘Yo no fui’, ‘fueron los cristianos’, pero había sido él. Enojado, encaprichado, dolido, provocando la muerte y destrucción de su propio pueblo. Esto también forma parte de la megalomanía. La patria es mía, y si no es mía, no es de nadie. Después de mí, el diluvio. Si yo caigo, caemos todos. Así razona la vida la familia Kirchner. Si no tenemos el presupuesto que nosotros queremos, no tenemos ninguno”, sostuvo.

Y remarcó: “Es muy importante entender esto... el que dejó sin Presupuesto 2022 al Gobierno se llama Máximo Kirchner”.

Viale compartió las imágenes del frenético discurso del flamante presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. “¿Saben cómo se llama eso? Rapto de furia. Un rapto adolescente dejó sin presupuesto a todo un Gobierno. ¿Qué demuestra esto? Que el señor Kirchner no está a la altura del cargo que ocupa”, aseguró el periodista.

“¿Quién es Máximo Kirchner? Básicamente una persona con una formación intelectual mediocre. Máximo nunca terminó el colegio secundario ‘República de Guatemala’ de Río Gallegos. Máximo nunca terminó la carrera de periodismo deportivo en el instituto Tea, apenas hizo un año y medio de carrera. Y Máximo tampoco terminó la carrera de abogacía”, enumeró.

Y aclaró: “Pero, ya lo sabemos, para ellos el estudio, el sacrificio, y el mérito no son importantes. Para ellos con portación de apellido alcanza y sobra para hacer política”.

Viale explicó que el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos “cree que el talento es hereditario, y no lo es”. Y apuntó a otro político del oficialismo como responsable del fracaso del Presupuesto 2022 en el Congreso.

“No fue solo Máximo el que dejó sin Presupuesto al Gobierno. Este acto de locura también es responsabilidad de aquellos que teniendo el poder de frenarlo no lo hacen porque le tienen miedo, porque le tienen pánico. Y lo digo concretamente por Sergio Massa”, señaló.

“La sensación es que el oficialismo nunca quiso tener un Presupuesto. La sensación es que Máximo Kirchner fue a quemar las naves. La sensación es que aceleraron a 170 para chocar de frente”, agregó el periodista.

Y le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández por sus reiteradas declaraciones aduciendo que la oposición lo dejó “sin presupuesto”.

“Alberto, el que te dejó sin presupuesto se llama Máximo Kirchner -remarcó Viale-. El hijo de tu vicepresidenta dinamitó todo, el hijo de tu vicepresidenta cual Nerón mandó a quemar todo. La intransigencia, la locura, la prepotencia, la soberbia del kirchnerismo es lo que provocó que un país al borde del default no tenga presupuesto”.